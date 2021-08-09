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Министр обороны Турции: Анкара не выведет военный контингент из Ливии
Ливия
Министр обороны Турции: Анкара не выведет военный контингент из Ливии
msb.gov.tr  /  Пресс-служба Минобороны Турции

Триполи, 9 августа. Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил на встрече с журналистами, что его страна не выведет войска из Ливии.

По его словам, турецкие солдаты не являются иностранным контингентом и находятся в североафриканском государстве по приглашению местных властей, не уточнив, о каком правительстве идет речь.

«Мы находимся на ливийской земле по приглашению официального Триполи с целью становления и укрепления армии. То же самое делают многие страны в ряде регионов мира. Однако, как только речь идет о Турции, в ход пускают двойные стандарты», — заявил министр обороны.

В комментарии изданию Sky News Arabia политический аналитик Мухаммед аль-Тархуни раскритиковал Анкару, указав, что их войска располагаются на территории североафриканского государства незаконно. Он напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал меморандум о сотрудничестве с бывшим Правительством национального согласия в ноябре 2019 года. Однако действие этого документа аннулировано спустя почти год во время заседания Совместного военного комитета «5+5» в Женеве.

Политический аналитик подчеркнул, что Хулуси Акар мог специально не уточнять о каком «официальном приглашении» со стороны Триполи идет речь. Однако он сомневается, что Анкара успела бы подписать подобного рода документ с новым переходным Правительством национального единства. Главе кабмина потребовалось бы заранее подготовить законопроект и согласовать с Палатой представителей Ливии. Официальных сообщений по этому поводу нет.

Тем не менее не исключено, что сохранение турецкого военного присутствия в стране обсуждалось на недавней встрече премьер-министра Ливии Абд аль-Хамида Дабибы с Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита первого в Стамбул. СМИ передавали, что основной темой их беседы стало возвращение строительных компаний республики для восстановления разрушенной инфраструктуры североафриканского государства.

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Все новости / Ливия / Министр обороны Турции: Анкара не выведет военный контингент из Ливии
турция ливия вывод войск
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