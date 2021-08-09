Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 21:18
21:14
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
21:11
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
21:10
Общество
Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
21:01
Общество
Американский врач назвал среднюю продолжительность секса для женского счастья
21:01
Армия
Участвующие в учениях «Индра-2021» военные из Индии назвали комфортным лагерь АПЛ-500
21:00
Происшествия
Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом
21:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: Все, что не убивает нас, нам не интересно
21:00
Общество
Наталья Сенчукова объяснила, чем будет полезна Буланова в ЗакСе Петербурга
20:58
Ливия
Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
20:58
Общество
Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
Все новости

Премьер Сомали вступил в конфронтацию с президентом Мохамедом Абдуллахи
Африка
Премьер Сомали вступил в конфронтацию с президентом Мохамедом Абдуллахи
freepik.com  /  www.slon.pics

Могадишо, 9 августа. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи подписал указ, запрещающий правительственным учреждениям, в том числе органам исполнительной власти, заключать иностранные соглашения во время предвыборной агитации.

Также новый закон наложил вето на переговоры с международными компаниями, результат которых может негативно повлиять на суверенитет и территориальные границы государства.

Премьер-министр Хусейн Робле заявил, что не собирается исполнять указ президента. По его словам, правительство может совершать сделки вплоть до прихода новой власти.

«Правительство несет полную ответственность за соблюдение законов, поддержание безопасности, защиту интересов граждан», — подчеркнул премьер.

Выборы в верхнюю палату федерального парламента Сомали стартовали 29 июля в столице юго-западного региона Джубаленд. Первым сенатором нового состава стал Ильяс Бадаль Габуси. Он получил 55 голосов из 73 возможных.

Верхний парламент состоит из 54 членов со следующим территориальным распределением: по 11 мест для провозгласившего независимость Сомалиленда и Пунтленда, а также по восемь для Джубаленда, Галмудуга, Хиршабелле и Юго-Западного Сомали.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Премьер Сомали вступил в конфронтацию с президентом Мохамедом Абдуллахи
африка сомали парламентские выборы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru