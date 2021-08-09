Премьер Сомали вступил в конфронтацию с президентом Мохамедом Абдуллахи

Могадишо, 9 августа. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи подписал указ, запрещающий правительственным учреждениям, в том числе органам исполнительной власти, заключать иностранные соглашения во время предвыборной агитации.

Также новый закон наложил вето на переговоры с международными компаниями, результат которых может негативно повлиять на суверенитет и территориальные границы государства.

Премьер-министр Хусейн Робле заявил, что не собирается исполнять указ президента. По его словам, правительство может совершать сделки вплоть до прихода новой власти.

«Правительство несет полную ответственность за соблюдение законов, поддержание безопасности, защиту интересов граждан», — подчеркнул премьер.

Выборы в верхнюю палату федерального парламента Сомали стартовали 29 июля в столице юго-западного региона Джубаленд. Первым сенатором нового состава стал Ильяс Бадаль Габуси. Он получил 55 голосов из 73 возможных.

Верхний парламент состоит из 54 членов со следующим территориальным распределением: по 11 мест для провозгласившего независимость Сомалиленда и Пунтленда, а также по восемь для Джубаленда, Галмудуга, Хиршабелле и Юго-Западного Сомали.