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Британские военные намерены отказаться от использования автоматов L85

  /   Обновлено: 09 августа 2021 20:43
Армия
Британские военные намерены отказаться от использования автоматов L85
defencepictures.com

Лондон, 9 августа. Армия Великобритании планирует отказаться от использования комплекса стрелкового вооружения SA80 и от входящих в него автоматов L85.

Британские военные перейдут на калибр 6,8 мм уже в 2025 году, сообщает портал "Военное обозрение". На текущий момент оборонное ведомство Великобритании пока не объявило тендер на новое стрелковое оружие.

Известно, что американские военные уже получили первые 6,8-мм автоматические пулеметы и штурмовые винтовки в рамках программы NGSW. Одним из важнейших преимуществ нового калибра является то, что он может пробить практически любой современный бронежилет. Боеприпас отличается увеличенной начальной скоростью пули и дальностью стрельбы, а также сравнительно небольшой массой.

Ранее британские истребители поднялись в небо для «перехвата» двух российских самолетов Ту-142 «около воздушного пространства страны», утверждают в Военно-воздушных силах Великобритании.

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стрелковое оружие вс британии NGSW
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