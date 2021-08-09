Британские военные намерены отказаться от использования автоматов L85

Лондон, 9 августа. Армия Великобритании планирует отказаться от использования комплекса стрелкового вооружения SA80 и от входящих в него автоматов L85.

Британские военные перейдут на калибр 6,8 мм уже в 2025 году, сообщает портал "Военное обозрение". На текущий момент оборонное ведомство Великобритании пока не объявило тендер на новое стрелковое оружие.

Известно, что американские военные уже получили первые 6,8-мм автоматические пулеметы и штурмовые винтовки в рамках программы NGSW. Одним из важнейших преимуществ нового калибра является то, что он может пробить практически любой современный бронежилет. Боеприпас отличается увеличенной начальной скоростью пули и дальностью стрельбы, а также сравнительно небольшой массой.

Ранее британские истребители поднялись в небо для «перехвата» двух российских самолетов Ту-142 «около воздушного пространства страны», утверждают в Военно-воздушных силах Великобритании.