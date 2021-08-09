Озвучены восемь основных причин постоянной усталости

Лондон, 9 августа. Существуют основные причины постоянных сонливости и усталости, сообщили эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Анемия считается одной из причин таких проблем со здоровьем. Чаще всего она возникает у женщин и провоцирует ощущение тяжести в мышцах. Также усталость способно спровоцировать ночное апноэ из-за которого ухудшается дыхание. Эксперты сообщают, что недомогание может вызвать и низкая активность щитовидной железы.

Глютеновая непереносимость и синдром хронической усталости, который длится более четырех месяцев, в свою очередь, тоже могут быть причинам постоянной сонливости. На проблему со здоровьем указывает и диабет второго типа. В заключении британские специалисты сообщили, что на плохое состояние организма способны оказывать влияние депрессия и тревога.

Ранее стало известно, что симптомами теплового удара являются учащение пульса, головокружение, раздражительность, усталость, потеря аппетита и жажда. При их появлении человека стоит отправить в прохладное помещение и дать ему большое количество воды.