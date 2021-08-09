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Судья объяснила, что привело к потере баллов российской гимнасткой Авериной в Токио

  /   Обновлено: 09 августа 2021 20:37
Общество
Судья объяснила, что привело к потере баллов российской гимнасткой Авериной в Токио
Pr Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 9 августа. Чемпионка мира, судья Марина Николаева прокомментировала выступление гимнасток Авериных на Олимпиаде-2020 в Токио в эфире передачи «Время покажет».

Судья международной категории перечислила ошибки, которые могли привести к потере баллов у российских спортсменок. Несмотря на то, что лента кажется легкой, этот снаряд очень чувствителен к погодным изменениям. В день выступления россиянок в Токио установилась высокая влажность. Арина Аверина завязала тугой узел, поэтому исполнение элементов с ним не засчиталось бы, объяснила Николаева.

«Арина завязала тугой узел и исполнение элементов с ним просто не засчитались бы. Поэтому ей пришлось поменять снаряд. За это с нее сняли больше балла — за узел и замену», — подчеркнула гостья «Время покажет».

Правила гимнастики со временем эволюционируют, добавила судья. На данный момент существует открытая оценка сложности, чтобы вывести данный вид спорта из категории «танцы с предметами». У выигравшей израильтянки Ашрам программа в некоторых элементах была сложнее, чем у российских спортсменок. Именно поэтому она не потеряла много баллов, заявила Николаева.

Арина Аверина ранее сообщила об отказе ехать на Олимпиаду в 2024 году. Она заняла четвертое место на Играх-2020 в Токио. Ее сестра-близняшка Дина стала второй.

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олимпиада осташко аверина
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