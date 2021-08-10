Генрих Кен призвал прислушаться к инициативе Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка»

Многие по-другому начнут относиться к деньгам, когда выйдут на пенсию, поскольку работая, живут в несколько иной плоскости. Таким мнением поделился в беседе с ФАН креативный продюсер Генрих Кен.

Собеседник отреагировал на решение главы ЦИК Эллы Памфиловой отправить в Северную столицу представителей Центризбиркома. Такое решение было принято после заявления в видеообращении певицы Татьяны Булановой о недопуске без каких-либо причин к наружной агитации тысячи плакатов партии «Родина», от которой артистка баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга.

«Мне кажется, когда любой человек делает что-то в публичной плоскости, как минимум он должен объяснить причины своего поступка. Любое объяснение сглаживает половину конфликта. Странно предполагать, что у взрослого человека нет какого-либо побудительного мотива. Жизнь коротка, зачем тратить время на борьбу?» — прокомментировал продюсер поступок чиновников города на Неве.

Генрих Кен также рассказал о личном отношении к всенародно любимой певице.

«Татьяна Буланова — уважаемый человек. Одна из немногих, кто известен на территории СНГ. Поищите еще одну такую исполнительницу из Санкт-Петербурга. Безусловно, это известный человек всероссийского масштаба. Как личность она — явление. Татьяна [в видеообращении] не устраивает скандал, просто просит объяснить. Это право любого умного, взрослого человека», — сказал собеседник ФАН.

kino-teatr.ru / Мирабела

В завершение он обратил внимание на то, что инициатива Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка» пенсионерам имеет большое значение для каждого разумного человека.

«Конечно же, я отношусь положительно. Мы, работающие люди, живем в несколько иной плоскости. Когда-то мы тоже станем пенсионерами, для нас такие надбавки тоже будут важны. На них можно купить лекарства, продукты. Любую прибавку для пенсионеров я как взрослый, здравомыслящий человек воспринимаю положительно», — подытожил Генрих Кен.

Ранее актер Александр Песков в беседе с ФАН поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка». По его словам, он выступает за то, чтобы высокие пенсии платили по всей стране.