Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 21:18
21:14
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
21:11
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
21:10
Общество
Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
21:01
Общество
Американский врач назвал среднюю продолжительность секса для женского счастья
21:01
Армия
Участвующие в учениях «Индра-2021» военные из Индии назвали комфортным лагерь АПЛ-500
21:00
Происшествия
Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом
21:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: Все, что не убивает нас, нам не интересно
21:00
Общество
Наталья Сенчукова объяснила, чем будет полезна Буланова в ЗакСе Петербурга
20:58
Ливия
Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
20:58
Общество
Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
Все новости

Доцент Тулупьева перечислила слабые места жертв мошенников
Общество
Доцент Тулупьева перечислила слабые места жертв мошенников
freepik.com  /  Designed by Freepik

Санкт-Петербург, 9 августа. Доцент кафедры информатики СПБГУ Татьяна Тулупьева подчеркнула, что наличие уязвимостей у граждан играет на руку компьютерным аферистам.

Сотрудник вуза является одним из разработчиков необычной игры. Компьютерная программа позволит людям гораздо эффективнее противостоять киберзлоумышленникам. Тулупьева в эфире Медиагруппы «Патриот» подчеркнула, что проанализировала немало подобных случаев в рамках создания игры.

Разработчица констатировала, что аферисты смогут подобрать ключ к потенциальной жертве, зная, например, что человек любит строго соблюдать инструкции, либо халатно относится к безопасности, либо отличается повышенной доверчивостью.

Кроме того, при разработке игры был учтен фактор низкой компьютерной грамотности некоторых пострадавших. Тулупьева также ответила на вопрос, почему был выбран именно формат игры. Анализ показал, что людям будет проще запомнить особенности мошенников в игровом виде, нежели проходить банальный инструктаж.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Доцент Тулупьева перечислила слабые места жертв мошенников
мошенничество игра компьюетр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru