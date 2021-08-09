Доцент Тулупьева перечислила слабые места жертв мошенников

Санкт-Петербург, 9 августа. Доцент кафедры информатики СПБГУ Татьяна Тулупьева подчеркнула, что наличие уязвимостей у граждан играет на руку компьютерным аферистам.

Сотрудник вуза является одним из разработчиков необычной игры. Компьютерная программа позволит людям гораздо эффективнее противостоять киберзлоумышленникам. Тулупьева в эфире Медиагруппы «Патриот» подчеркнула, что проанализировала немало подобных случаев в рамках создания игры.

Разработчица констатировала, что аферисты смогут подобрать ключ к потенциальной жертве, зная, например, что человек любит строго соблюдать инструкции, либо халатно относится к безопасности, либо отличается повышенной доверчивостью.

Кроме того, при разработке игры был учтен фактор низкой компьютерной грамотности некоторых пострадавших. Тулупьева также ответила на вопрос, почему был выбран именно формат игры. Анализ показал, что людям будет проще запомнить особенности мошенников в игровом виде, нежели проходить банальный инструктаж.