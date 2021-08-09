Американец перечислил русские продукты, которые регулярно отправляет родителям в США

Москва, 9 августа. Джейкоб переехал в Россию больше пяти с половиной лет назад, за это время он побывал на родине в США трижды. А вот посылки с русскими продуктами отправляет родителям регулярно.

Джейкоб присылает в Америку продукты, которые считаются традиционно российскими. Спустя некоторое время его американские родители стали чаще просить его отправлять посылки из России, особенно им понравились русские мед и шоколад.

Свежий мед с пасеки пришелся по вкусу маме и папе Джейкоба, он тягучий и вязкий. Русский мед оказался вкуснее того, что продают в американских супермаркетах. Мама Джейкоба в восторге попросила сына присылать меда побольше.

«Представляешь, мед стал больше похожим на сахар, прочитала в интернете и оказалось, что это признак качества. Теперь буду ждать только мед из России», — заявила американка.

Российский шоколад тоже пришелся по душе родителям Джейкоба. Мама полюбила плитки «Россия — щедрая душа» и «Коркунов». Это лакомство сложно найти в русском магазине в США, обычно там весьма скудный выбор. Шоколад блогер отправляет в большом количестве, ведь родители привыкли к привкусу сливок в российском продукте, им не нравится маслянистый порошковый американский шоколад.

Третьим пунктом в списке идут сухофрукты. Американцы считают, что это здоровая еда, которая помогает поддерживать пищеварение в тонусе.

«Сперва я отправил сухофрукты в США, потому что не смог придумать чего-то оригинального», — признается блогер на своем канале «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Однако родители не с первого раза распробовали «гостинец». Оказалось, что в России не едят сухофрукты, а варят из них компот. Напиток понравился родственникам Джейкоба, а вот американские сухофрукты оказались непригодными для варки. Поэтому в посылке из России обязательно есть набор сушеных фруктов, признается блогер.

Недавно Джейкоб составил рейтинг своих самых любимых русских дачных блюд. Фаворитами оказалась молодая картошка и малосольные огурцы.