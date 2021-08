Правящая партия Венесуэлы провела праймериз перед ноябрьскими выборами

Каракас, 9 августа. Объединенная социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) провела в воскресенье праймериз, в ходе которых будут определены кандидаты для участия во всеобщих выборах, которые состоятся 21 ноября. В ходе ноябрьского голосования жители Венесуэлы выберут 23 губернаторов и 335 мэров.

Voting in the @PartidoPSUV primaries is underway, and party vice president @dcabellor says he expects a "massive turnout" today. From the top left, clockwise, pictures of voting centers in Táchira, Miranda, Apure and Monagas pic.twitter.com/Lkz8x39bvf