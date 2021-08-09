Правящая партия Венесуэлы провела праймериз перед ноябрьскими выборами

Каракас, 9 августа. Объединенная социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) провела в воскресенье праймериз, в ходе которых будут определены кандидаты для участия во всеобщих выборах, которые состоятся 21 ноября. В ходе ноябрьского голосования жители Венесуэлы выберут 23 губернаторов и 335 мэров.

Voting in the @PartidoPSUV primaries is underway, and party vice president @dcabellor says he expects a "massive turnout" today. From the top left, clockwise, pictures of voting centers in Táchira, Miranda, Apure and Monagas pic.twitter.com/Lkz8x39bvf — venezuelanalysis.com (@venanalysis) August 8, 2021

Согласно договоренностям, которые при посредничестве ЕС были достигнуты между правительством Николаса Мадуро и оппозицией, в выборах смогут принять участие оппозиционные политики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил проведение праймериз PSUV, подчеркнув, что это является примером «прямой, представительной и подлинной демократии».

Así se encuentra el centro de votación Antonio José de Sucre, colmado de pueblo participando en estas elecciones primarias del #PSUV en el municipio Muñoz - Apure.#EpaPSUV2021 @PSUVEnApure pic.twitter.com/ShmD1uJzaH — PSUV (@PartidoPSUV) August 8, 2021

Мадуро уточнил, что в них могли принять участие как члены правящей партии PSUV, так и граждане, которые внесены в списки избирателей. Он отметил, что силы чавизма победили на 24 из 26 выборов, проведенных в южноамериканской стране, что свидетельствует о прочности социального проекта Боливарианской революции.