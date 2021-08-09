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Правящая партия Венесуэлы провела праймериз перед ноябрьскими выборами
Латинская Америка
Правящая партия Венесуэлы провела праймериз перед ноябрьскими выборами
Global Look Press  /  Marcos Salgado / XinHua

Каракас, 9 августа. Объединенная социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) провела в воскресенье праймериз, в ходе которых будут определены кандидаты для участия во всеобщих выборах, которые состоятся 21 ноября. В ходе ноябрьского голосования жители Венесуэлы выберут 23 губернаторов и 335 мэров.

Согласно договоренностям, которые при посредничестве ЕС были достигнуты между правительством Николаса Мадуро и оппозицией, в выборах смогут принять участие оппозиционные политики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил проведение праймериз PSUV, подчеркнув, что это является примером «прямой, представительной и подлинной демократии».

Мадуро уточнил, что в них могли принять участие как члены правящей партии PSUV, так и граждане, которые внесены в списки избирателей. Он отметил, что силы чавизма победили на 24 из 26 выборов, проведенных в южноамериканской стране, что свидетельствует о прочности социального проекта Боливарианской революции.

«Мы прошли через все: перевороты, экономические, нефтяные, электрические диверсии, попытки убийств, бомбы, снайперов, наемников, вторжения — все произошло, и ничто не изменило избирательный путь и ничто никогда его не изменит», — подчеркнул Мадуро.

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