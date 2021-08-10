Нас не взять военным противостоянием: зачем НАТО окружила Россию центрами пропаганды

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 9 августа выступил с заявлением о центрах стратегической пропаганды, созданных аналитиками НАТО. Они расположены в Польше и прибалтийских государствах, их ключевая задача — мониторинг социально-политической обстановки внутри России, вербовка россиян, готовых заниматься подрывом государственных устоев, и планирование информационных операций для дестабилизации обстановки внутри страны.

«В Риге создан центр стратегической пропаганды. Нечто подобное создано и в Таллине, и в Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране. Наших граждан набирают, выпускают достаточно системно и с завидной периодичностью. Довольно своеобразная система отбора. Они следят за информационным пространством в интернете и выбирают тех, кто ничего хорошего не пишет. Эти люди приглашаются и за стипендии», — заявил Сергей Шойгу.

ФАН пообщался с политологами, экономистами, общественными деятелями, специалистами по международным отношениям и выяснил, может ли до сих пор силами таких центров стратегической пропаганды создаваться оппозиция в России, в чьих интересах работают такие центры и какие ответные шаги может предпринять РФ в этой информационной войне.

Военные структуры наступательного характера

Федеральное агентство новостей /

Николай Межевич, доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ рассказал, что центры стратегической пропаганды изначально создавались не как гражданские структуры, а как военные организации, структуры наступательного характера.

«Деятельность данных центров комментировал именно министр обороны Шойгу, потому что это военные структуры. И хотя в их названиях упоминаются слова «безопасность», «защита», «оборона» и так далее, по сути, речь идет о структурах наступательного характера. Ими планируются акции против инфраструктуры России на северо-западном направлении, а также против Белоруссии», — сообщил Межевич.

По словам собеседника ФАН, еще до интеграции Эстонии, Латвии и Литвы в Североатлантический договор, соответствующие страны искали пути продвижения интересов НАТО на своей территории. При том техническом уровне интернета возникла идея создать центры информационной пропаганды.

«После вступления в НАТО и спустя 15 лет эти центры мы увидели и в Таллине, и в Риге, и в Тбилиси — как центры киберразведки, центры подготовки электронной войны против России и Белоруссии», — добавил эксперт.

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Ответные меры России должны быть в данном случае симметричны, считает Николай Межевич.

«Если подобные структуры есть у наших оппонентов, значит, такие структуры должны быть и у нас. У нас должно быть как минимум равное количество центров, занимающихся защитой российской территории, российской инфраструктуры, российских граждан и наших друзей-союзников белоруссов», — отметил он.

Разведывательные сообщества Сороса и Ходорковского

Prt Scr youtube.com / МБХ медиа

С мнением Николая Межевича по поводу ответных шагов России не согласился политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. Он заявил, что, действуя симметрично, России будет сложно соревноваться с Западом в ресурсах.

«Необходимо думать и о защите информационного пространства, и о полноценной идеологической альтернативе. Именно она позволит действовать асимметричными средствами, не ввязываясь во второй вариант борьбы с западной пропагандой», — считает Простаков.

Политолог обратил внимание, что пропаганда всегда имеет, скорее, прикладное значение. Она помогает завербовать актив для определенных операций и формирует базу поддержки среди части населения. Таким образом можно действовать десятилетиями, добавил эксперт, что хорошо иллюстрируется противостоянием США и СССР во времена холодной войны.

«Создание реальной политической силы, претендующей всерьез на власть в стране, — это задача, в которой пропаганда играет лишь одну из ролей, правда, из числа главных. Отбор оппозиционных политических лидеров был, скорее, уделом иностранных разведывательных сообществ и структур Сороса и Ходорковского», — подчеркнул специалист.

Nation News /

Последние, по словам политолога, не только занимались информационной составляющей, но и вели образовательную работу, готовя прозападные кадры для различных сфер жизни.

«Против России действуют штатные подразделения информационно-психологических операций иностранных армий и разведок, дипломатические и негосударственные структуры и фонды, в ряду которых центры, о которых рассказал Шойгу, — это уже обычные исполнители», — поделился мнением Сергей Простаков.

Патриотов — большинство

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Известный общественный и политический деятель, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил, что постсоветское пространство и страны Восточной Европы будут продолжать готовить специалистов по информационным атакам. Однако, по его словам, в России гораздо больше настоящих патриотов, готовых раскрывать клевету и противостоять информационным атакам.

«Когда проинформирован — ты вооружен. Если об этом говорит министр обороны РФ — зная все особенности характера Шойгу, — он просто так никогда ничего не скажет. Он говорит только то, что уже железобетонно проверено и установлено. Это американская стратегия, идет она уже давно. И в данном случае постсоветское пространство — Прибалтика — и страны Восточной Европы пользуются этим. Там много русскоязычных людей. И дальше это будет использоваться, они никогда не отступят», — считает Клинцевич.

littlerock.af.mil / Airman 1st Class Kevin Sommer Giron / Official United States Air Force Website .

Собеседник агентства уверен, что основная задача России — вывести деятельность центров стратегической пропаганды в публичную плоскость.

«Сегодня они не в состоянии взять нас открытым военным противостоянием. Мы по своему состоянию вооруженных сил и так далее не способны на захватнические войны. У нас небольшая армия, но очень мобильная и квалифицированная. Она обеспечивает полную безопасность. Страну будут разлагать через национальную политику, дезинформацию. У нас в России неплохо с журналистами, которые хорошие расследования проводят. Патриотов — большинство. Когда будет очевидная клевета, все будет раскрыто. Важно придать этому огласку и дать людям проверить и убедиться. Российская журналистика — самая честная», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Сергей Шойгу назвал беспилотники важным элементом российской армии. По его словам, за последние годы БПЛА превратились в мощное оружие. Однако использование дронов требует новых подходов в подготовке специалистов.