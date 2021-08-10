Нас не взять военным противостоянием: зачем НАТО окружила Россию центрами пропаганды

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 9 августа выступил с заявлением о центрах стратегической пропаганды, созданных аналитиками НАТО. Они расположены в Польше и прибалтийских государствах, их ключевая задача — мониторинг социально-политической обстановки внутри России, вербовка россиян, готовых заниматься подрывом государственных устоев, и планирование информационных операций для дестабилизации обстановки внутри страны.
«В Риге создан центр стратегической пропаганды. Нечто подобное создано и в Таллине, и в Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране. Наших граждан набирают, выпускают достаточно системно и с завидной периодичностью. Довольно своеобразная система отбора. Они следят за информационным пространством в интернете и выбирают тех, кто ничего хорошего не пишет. Эти люди приглашаются и за стипендии», — заявил Сергей Шойгу.
ФАН пообщался с политологами, экономистами, общественными деятелями, специалистами по международным отношениям и выяснил, может ли до сих пор силами таких центров стратегической пропаганды создаваться оппозиция в России, в чьих интересах работают такие центры и какие ответные шаги может предпринять РФ в этой информационной войне.
Военные структуры наступательного характера
Николай Межевич, доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ рассказал, что центры стратегической пропаганды изначально создавались не как гражданские структуры, а как военные организации, структуры наступательного характера.
«Деятельность данных центров комментировал именно министр обороны Шойгу, потому что это военные структуры. И хотя в их названиях упоминаются слова «безопасность», «защита», «оборона» и так далее, по сути, речь идет о структурах наступательного характера. Ими планируются акции против инфраструктуры России на северо-западном направлении, а также против Белоруссии», — сообщил Межевич.
По словам собеседника ФАН, еще до интеграции Эстонии, Латвии и Литвы в Североатлантический договор, соответствующие страны искали пути продвижения интересов НАТО на своей территории. При том техническом уровне интернета возникла идея создать центры информационной пропаганды.
«После вступления в НАТО и спустя 15 лет эти центры мы увидели и в Таллине, и в Риге, и в Тбилиси — как центры киберразведки, центры подготовки электронной войны против России и Белоруссии», — добавил эксперт.
Ответные меры России должны быть в данном случае симметричны, считает Николай Межевич.
«Если подобные структуры есть у наших оппонентов, значит, такие структуры должны быть и у нас. У нас должно быть как минимум равное количество центров, занимающихся защитой российской территории, российской инфраструктуры, российских граждан и наших друзей-союзников белоруссов», — отметил он.
Разведывательные сообщества Сороса и Ходорковского
С мнением Николая Межевича по поводу ответных шагов России не согласился политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. Он заявил, что, действуя симметрично, России будет сложно соревноваться с Западом в ресурсах.
«Необходимо думать и о защите информационного пространства, и о полноценной идеологической альтернативе. Именно она позволит действовать асимметричными средствами, не ввязываясь во второй вариант борьбы с западной пропагандой», — считает Простаков.
Политолог обратил внимание, что пропаганда всегда имеет, скорее, прикладное значение. Она помогает завербовать актив для определенных операций и формирует базу поддержки среди части населения. Таким образом можно действовать десятилетиями, добавил эксперт, что хорошо иллюстрируется противостоянием США и СССР во времена холодной войны.
«Создание реальной политической силы, претендующей всерьез на власть в стране, — это задача, в которой пропаганда играет лишь одну из ролей, правда, из числа главных. Отбор оппозиционных политических лидеров был, скорее, уделом иностранных разведывательных сообществ и структур Сороса и Ходорковского», — подчеркнул специалист.
Последние, по словам политолога, не только занимались информационной составляющей, но и вели образовательную работу, готовя прозападные кадры для различных сфер жизни.
«Против России действуют штатные подразделения информационно-психологических операций иностранных армий и разведок, дипломатические и негосударственные структуры и фонды, в ряду которых центры, о которых рассказал Шойгу, — это уже обычные исполнители», — поделился мнением Сергей Простаков.
Патриотов — большинство
Известный общественный и политический деятель, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил, что постсоветское пространство и страны Восточной Европы будут продолжать готовить специалистов по информационным атакам. Однако, по его словам, в России гораздо больше настоящих патриотов, готовых раскрывать клевету и противостоять информационным атакам.
«Когда проинформирован — ты вооружен. Если об этом говорит министр обороны РФ — зная все особенности характера Шойгу, — он просто так никогда ничего не скажет. Он говорит только то, что уже железобетонно проверено и установлено. Это американская стратегия, идет она уже давно. И в данном случае постсоветское пространство — Прибалтика — и страны Восточной Европы пользуются этим. Там много русскоязычных людей. И дальше это будет использоваться, они никогда не отступят», — считает Клинцевич.
Собеседник агентства уверен, что основная задача России — вывести деятельность центров стратегической пропаганды в публичную плоскость.
«Сегодня они не в состоянии взять нас открытым военным противостоянием. Мы по своему состоянию вооруженных сил и так далее не способны на захватнические войны. У нас небольшая армия, но очень мобильная и квалифицированная. Она обеспечивает полную безопасность. Страну будут разлагать через национальную политику, дезинформацию. У нас в России неплохо с журналистами, которые хорошие расследования проводят. Патриотов — большинство. Когда будет очевидная клевета, все будет раскрыто. Важно придать этому огласку и дать людям проверить и убедиться. Российская журналистика — самая честная», — резюмировал Франц Клинцевич.
Ранее Сергей Шойгу назвал беспилотники важным элементом российской армии. По его словам, за последние годы БПЛА превратились в мощное оружие. Однако использование дронов требует новых подходов в подготовке специалистов.