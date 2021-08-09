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Камерунцы задумались о создании землячества в России

  /   Обновлено: 09 августа 2021 20:43
Африка
Камерунцы задумались о создании землячества в России
Global Look Press  /  Carsten Reisinger/http://imagebroker.cm

Яунде, 9 августа. Вопрос о создании камерунского землячества на территории Российской Федерации поднял руководитель комитета по связям с общественностью и СМИ Союза Африканских диаспор, главный редактор журнала Hello Africa Луис Гоуенд. К обсуждению в формате онлайн-конференции на платформе Zoom присоединись выходцы из Камеруна, живущие и работающие в России, а также представители региональных и студенческих камерунских ассоциаций.

Инициатива пришлась по душе генеральному директору «Международной Этнос Дипломатии» Зенебе Кинфу Тафессе. Он похвалил соотечественников за смелость и пригласил новое объединение присоединиться к Союзу Африканских диаспор в России, президентом которого является. С ним солидарны посол республики Камерун в РФ Махамат Паба Сале и его заместитель Еффа Ннанг Флоренц.

Дипломатические отношения между Россией и Камеруном установились 20 февраля 1964 года. С тех пор страны наладили культурные, технические и экономические связи, сотрудничество в области телевидения, заключили договоры о воздушном сообщении и торговле, подписали протокол о взаимном признании эквивалентности свидетельств об образовании и ученых степенях.

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