Александр Песков сердечно поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»

Народ и чиновники тратят свои силы на противостояние, вместо того чтобы вместе работать на благо общества. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский актер театра и кино Александр Песков.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал заявление выступившей с инициативой «Ленинградская надбавка» певицы Татьяны Булановой о том, что тысяча плакатов партии «Родина», от которой она баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга, не были допущены к наружной агитации. В ответ глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что направит в Северную столицу представителей Центризбиркома, чтобы разобраться в ситуации.

«В Москве есть какие-то доплаты, а по всей стране доплат нет. Даже в Московской области нет. Этот почин не продвинулся дальше ни на шаг», — сообщил актер.

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Александр Песков подчеркнул, что тема, затронутая певицей, крайне важна для значительной части нашего общества.

«Я вообще за то, чтобы всем пенсионерам очень много платили по всей стране. Они трудились для того, чтобы не страшно было выходить на пенсию. Человек трудился-трудился всю жизнь, а потом грядет пенсия нищенская. И что ему делать? Бояться ее? Это всем известно. Этот почин никогда никто на верхушке не одобрит», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он поделился мнением, что, к сожалению, в нашей стране нередко нет единства между госслужащими и рядовым гражданами.

«У нас все странно устроено. Есть народ, а есть чиновники. Почему-то вместо того, чтобы идти в одном направлении, созидать и добиваться прекрасного во всех областях человеческой жизни, наоборот, приходится противостоять и бороться. Народ борется против чиновников, чиновники борются против народа, прикрываясь какими-то инициативами во благо людей», — подытожил артист.

Ранее актер Георгий Мартиросян в беседе с ФАН горячо поддержал выдвижение Татьяны Булановой в ЗакС Санкт-Петербурга. Он назвал абсолютно несправедливым недопуск к наружной агитации плакатов партии «Родина».