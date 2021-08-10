Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 09:25
09:21
Общество
Петербуржцам пообещали теплый вторник без осадков
09:18
Происшествия
Директора вагона-ресторана поезда задержали после госпитализации детей на Кубани
09:08
Происшествия
Семь природных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки
09:05
Происшествия
Московские спасатели вытащили тонущую женщину из местного пруда
09:01
Экономика
Genesis представила цены и комплектации городского кроссовера GV70
09:00
Общество
Нас не взять военным противостоянием: зачем НАТО окружила Россию центрами пропаганды
09:00
Общество
Александр Песков сердечно поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
08:57
ФАН-ТВ
ЕС выступил за новые санкции против Минска. События дня
08:57
Происшествия
После ошибки на заводе в саратовском поселке выпали осадки в виде мела
08:51
Общество
Австралийские ученые назвали «Спутник V» лучшей вакциной от COVID-19
Все новости

Александр Песков сердечно поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
Общество
Александр Песков сердечно поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
ТАСС  /  Антон Новодережкин

Народ и чиновники тратят свои силы на противостояние, вместо того чтобы вместе работать на благо общества. Таким мнением поделился в беседе с ФАН советский и российский актер театра и кино Александр Песков.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал заявление выступившей с инициативой «Ленинградская надбавка» певицы Татьяны Булановой о том, что тысяча плакатов партии «Родина», от которой она баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга, не были допущены к наружной агитации. В ответ глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что направит в Северную столицу представителей Центризбиркома, чтобы разобраться в ситуации.

«В Москве есть какие-то доплаты, а по всей стране доплат нет. Даже в Московской области нет. Этот почин не продвинулся дальше ни на шаг», — сообщил актер.

Александр Песков сердечно поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
instagram.com  / @buslya

Александр Песков подчеркнул, что тема, затронутая певицей, крайне важна для значительной части нашего общества.

«Я вообще за то, чтобы всем пенсионерам очень много платили по всей стране. Они трудились для того, чтобы не страшно было выходить на пенсию. Человек трудился-трудился всю жизнь, а потом грядет пенсия нищенская. И что ему делать? Бояться ее? Это всем известно. Этот почин никогда никто на верхушке не одобрит», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он поделился мнением, что, к сожалению, в нашей стране нередко нет единства между госслужащими и рядовым гражданами.

«У нас все странно устроено. Есть народ, а есть чиновники. Почему-то вместо того, чтобы идти в одном направлении, созидать и добиваться прекрасного во всех областях человеческой жизни, наоборот, приходится противостоять и бороться. Народ борется против чиновников, чиновники борются против народа, прикрываясь какими-то инициативами во благо людей», — подытожил артист.

Ранее актер Георгий Мартиросян в беседе с ФАН горячо поддержал выдвижение Татьяны Булановой в ЗакС Санкт-Петербурга. Он назвал абсолютно несправедливым недопуск к наружной агитации плакатов партии «Родина».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Александр Песков сердечно поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
песков буланова заксобрание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru