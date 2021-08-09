Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 21:17
21:14
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
21:11
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
21:10
Общество
Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
21:01
Общество
Американский врач назвал среднюю продолжительность секса для женского счастья
21:01
Армия
Участвующие в учениях «Индра-2021» военные из Индии назвали комфортным лагерь АПЛ-500
21:00
Происшествия
Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом
21:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: Все, что не убивает нас, нам не интересно
21:00
Общество
Наталья Сенчукова объяснила, чем будет полезна Буланова в ЗакСе Петербурга
20:58
Ливия
Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
20:58
Общество
Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
Все новости

Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
Общество
Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
pixabay.com  /  carolynabooth

Объем выручки похоронных агентств в России по данным Росстата только в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей. По сравнению со вторым полугодием 2020-го выручка уменьшилась на 1%. При этом в период с января по июнь текущего года умерло 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как изменился ритуальный бизнес из-за COVID-19? Сколько стоят ритуальные услуги и действительно ли россияне стали меньше на это тратить? Остается ли работа ритуальных агентств в серой зоне? Пытается ли власть вывести этот бизнес из тени?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН ответил депутат Петрозаводского городского совета, исполняющий обязанности директора Петрозаводского муниципального унитарного предприятия по вопросам похоронного дела «Мемориал»1 Дмитрий Данильев.

В 2020 году россияне действительно стали экономить и меньше тратить денег на ритуальные услуги, заявил Дмитрий Данильев. По его словам, это связано с уменьшением количества участников прощальной церемонии из-за ограничений, а если приходит меньше людей, то и венков заказывают гораздо меньше.

«На агентствах это в денежном выражении не отразилось, потому что смертность в Петрозаводске, например, увеличилась на 20–25%», — добавил спикер.

Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
pixabay.com  / 

Раньше люди были готовы платить за похороны от 45 до 50 тысяч рублей, а на сегодняшний день около 30. Депутат отметил, что в Петрозаводске в частных организациях цена за погребение стартует в среднем от 45–50 тысяч.

«Я начинал этот бизнес два года назад, и я начал его с реформы. Мы кардинальным образом пересмотрели деятельность муниципального предприятия, и наша политика заключалась в том, что стартовый ценник начинался от семи тысяч рублей. А минимальный размер услуг оказывается бесплатно, в рамках субсидий, которые они получают от государства, а за дополнительную сумму приобретается все остальное», — объяснил Данильев.

Депутат подчеркнул, что в РФ существует законопроект, который обязует ритуальные услуги устанавливать минимальный ценник в семь тысяч рублей, но его никто не исполняет.

Похоронное дело лежит на муниципалитете, именно он должен создавать специализированные службы погребения либо договариваться с частным бизнесом, который будет эти услуги оказывать, пояснил эксперт.

«Муниципалитетам в маленьких районах это невыгодно, и приходится доплачивать за ритуальные услуги из бюджета города. Мы не берем и рубля из бюджета города, пользуемся субсидиями, чтобы оказывать полноценные услуги по погребению в рамках социальной субсидии», — сказал спикер.

Дмитрий Данильев объяснил, что Петрозаводск — один из немногих примеров, где такая возможность организована. Во многих других городах по справкам о смерти на семь тысяч рублей, которые положены по социальному пособию, осуществляют погребение тех умерших, за которыми никто не обратился в морг.

«В социальную сумму в семь тысяч рублей входит тот же набор, который оказывается по базовому перечню услуг. В целом все то же самое: гроб, катафалк, крест, 3–4 венка, услуги по погребению», — добавил депутат.

Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
pixabay.com  / 

Спикер признался, что до его организации доходит примерно 25% граждан, все остальные попадают в частные организации, поскольку морги до сих пор находятся под контролем частников. Именно так их перехватывают черные ритуальные агенты.

«У многих предпринимателей большой выбор открывается, чем можно заняться, кроме ритуальных услуг, поэтому нет конкуренции в этом бизнесе. Я сторонник того, что эта сфера социальная. Если человек остался одиноким, его хоронят чуть ли не как бомжа, и так по всей стране», — рассказал депутат.

В бизнесе ритуальных услуг нет прозрачности, никакое ритуальное агентство не предоставляет полный прайс на услуги даже на сайте, рассказал Данильев. Было предложение через сайт «Госуслуги» внести процедуру оформления ритуальных услуг, но все частники выступили против, поскольку на сайте люди бы видели прозрачную сумму.

«На сайте люди сразу могли бы выбрать нормальный перечень услуг без всяких скрытых платежей, которые им навязывают ритуальные агентства. Чаще это бывает так, что одна услуга привязана к другой, то есть нельзя воспользоваться траурным залом, если не приобрести гроб через их агентство», — пояснил эксперт.

Дмитрий Данильев заявил, что рано или поздно данная функция появится, а его компания будет настаивать, чтобы их ритуальные услуги можно было заказывать через сайт «Госуслуги».

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
похороны цены ритуальные услуги медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru