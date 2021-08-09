Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги

Объем выручки похоронных агентств в России по данным Росстата только в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей. По сравнению со вторым полугодием 2020-го выручка уменьшилась на 1%. При этом в период с января по июнь текущего года умерло 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как изменился ритуальный бизнес из-за COVID-19? Сколько стоят ритуальные услуги и действительно ли россияне стали меньше на это тратить? Остается ли работа ритуальных агентств в серой зоне? Пытается ли власть вывести этот бизнес из тени?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН ответил депутат Петрозаводского городского совета, исполняющий обязанности директора Петрозаводского муниципального унитарного предприятия по вопросам похоронного дела «Мемориал»1 Дмитрий Данильев.

В 2020 году россияне действительно стали экономить и меньше тратить денег на ритуальные услуги, заявил Дмитрий Данильев. По его словам, это связано с уменьшением количества участников прощальной церемонии из-за ограничений, а если приходит меньше людей, то и венков заказывают гораздо меньше.

«На агентствах это в денежном выражении не отразилось, потому что смертность в Петрозаводске, например, увеличилась на 20–25%», — добавил спикер.

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Раньше люди были готовы платить за похороны от 45 до 50 тысяч рублей, а на сегодняшний день около 30. Депутат отметил, что в Петрозаводске в частных организациях цена за погребение стартует в среднем от 45–50 тысяч.

«Я начинал этот бизнес два года назад, и я начал его с реформы. Мы кардинальным образом пересмотрели деятельность муниципального предприятия, и наша политика заключалась в том, что стартовый ценник начинался от семи тысяч рублей. А минимальный размер услуг оказывается бесплатно, в рамках субсидий, которые они получают от государства, а за дополнительную сумму приобретается все остальное», — объяснил Данильев.

Депутат подчеркнул, что в РФ существует законопроект, который обязует ритуальные услуги устанавливать минимальный ценник в семь тысяч рублей, но его никто не исполняет.

Похоронное дело лежит на муниципалитете, именно он должен создавать специализированные службы погребения либо договариваться с частным бизнесом, который будет эти услуги оказывать, пояснил эксперт.

«Муниципалитетам в маленьких районах это невыгодно, и приходится доплачивать за ритуальные услуги из бюджета города. Мы не берем и рубля из бюджета города, пользуемся субсидиями, чтобы оказывать полноценные услуги по погребению в рамках социальной субсидии», — сказал спикер.

Дмитрий Данильев объяснил, что Петрозаводск — один из немногих примеров, где такая возможность организована. Во многих других городах по справкам о смерти на семь тысяч рублей, которые положены по социальному пособию, осуществляют погребение тех умерших, за которыми никто не обратился в морг.

«В социальную сумму в семь тысяч рублей входит тот же набор, который оказывается по базовому перечню услуг. В целом все то же самое: гроб, катафалк, крест, 3–4 венка, услуги по погребению», — добавил депутат.

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Спикер признался, что до его организации доходит примерно 25% граждан, все остальные попадают в частные организации, поскольку морги до сих пор находятся под контролем частников. Именно так их перехватывают черные ритуальные агенты.

«У многих предпринимателей большой выбор открывается, чем можно заняться, кроме ритуальных услуг, поэтому нет конкуренции в этом бизнесе. Я сторонник того, что эта сфера социальная. Если человек остался одиноким, его хоронят чуть ли не как бомжа, и так по всей стране», — рассказал депутат.

В бизнесе ритуальных услуг нет прозрачности, никакое ритуальное агентство не предоставляет полный прайс на услуги даже на сайте, рассказал Данильев. Было предложение через сайт «Госуслуги» внести процедуру оформления ритуальных услуг, но все частники выступили против, поскольку на сайте люди бы видели прозрачную сумму.

«На сайте люди сразу могли бы выбрать нормальный перечень услуг без всяких скрытых платежей, которые им навязывают ритуальные агентства. Чаще это бывает так, что одна услуга привязана к другой, то есть нельзя воспользоваться траурным залом, если не приобрести гроб через их агентство», — пояснил эксперт.

Дмитрий Данильев заявил, что рано или поздно данная функция появится, а его компания будет настаивать, чтобы их ритуальные услуги можно было заказывать через сайт «Госуслуги».

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента