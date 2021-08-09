Участники «Время покажет» указали на попытки ЕС устроить революцию в Белоруссии

Москва, 9 августа. Евросоюз готовит революцию на территории Белоруссии, заявил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Участники программы «Время покажет» обсудили прошедшие в 2020 году выборы в Белоруссии, которые сопровождались массовыми акциями протестов.

Член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что белорусский режим сумел противостоять попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в республике.

«Силенок не хватило», — подчеркнул слова эксперта руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко.

Геворг Мирзаян в свою очередь напомнил, что Евросоюз готов организовывать революцию в Белоруссии «в долгую». Брюссель не стал отказываться от этого проекта, добавил эксперт.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее объяснил, почему протесты в республике были продолжительными. По его словам, организаторы незаконных акций воспользовались безумием народа из-за пандемии коронавируса.