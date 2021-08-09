Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 21:17
21:14
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
21:11
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
21:10
Общество
Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
21:01
Общество
Американский врач назвал среднюю продолжительность секса для женского счастья
21:01
Армия
Участвующие в учениях «Индра-2021» военные из Индии назвали комфортным лагерь АПЛ-500
21:00
Происшествия
Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом
21:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: Все, что не убивает нас, нам не интересно
21:00
Общество
Наталья Сенчукова объяснила, чем будет полезна Буланова в ЗакСе Петербурга
20:58
Ливия
Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
20:58
Общество
Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
Все новости

Участники «Время покажет» указали на попытки ЕС устроить революцию в Белоруссии
Политика
Участники «Время покажет» указали на попытки ЕС устроить революцию в Белоруссии
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 9 августа. Евросоюз готовит революцию на территории Белоруссии, заявил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Участники программы «Время покажет» обсудили прошедшие в 2020 году выборы в Белоруссии, которые сопровождались массовыми акциями протестов.

Член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что белорусский режим сумел противостоять попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в республике.

«Силенок не хватило», — подчеркнул слова эксперта руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко.

Геворг Мирзаян в свою очередь напомнил, что Евросоюз готов организовывать революцию в Белоруссии «в долгую». Брюссель не стал отказываться от этого проекта, добавил эксперт.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее объяснил, почему протесты в республике были продолжительными. По его словам, организаторы незаконных акций воспользовались безумием народа из-за пандемии коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Участники «Время покажет» указали на попытки ЕС устроить революцию в Белоруссии
евросоюз белоруссия протесты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru