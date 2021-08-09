Нью-Йорк, 9 августа. Инвестиционный фонд BlackRock разрабатывает план по досрочному отказу от использования в мире угольных электростанций. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

Согласно полученной информации, крупнейший мировой инвестиционный фонд, который на текущий момент управляет активами стоимостью около 8 триллионов долларов, совместно с другими финансовыми институтами разрабатывает стратегию по раннему отказу от угольной генерации.

По словам источников, которые знакомы с вопросом, BlackRock совместно с Азиатским банком развития планируют приобрести объекты угольной энергетики в развивающихся странах Азии. Эти электростанции будут в дальнейшем закрыты. Согласно планам финансистов, этот процесс должен занять около 15 лет.

Эти планы были разработаны в связи с желанием группы финансовых организаций внести более весомый вклад в выполнение целей Парижского климатического соглашения по снижению выбросов парниковых газов.

Хотя отмечается, что угольная энергетика является основой энергетической безопасности многих азиатских стран, таких как Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия и Филиппины, она также вносит один из самых больших вкладов в глобальное потепление.

«Для того, чтобы план был успешным, странам потребуется взять на себя обязательство не заменять прекращенное использование угля другими видами ископаемого топлива. Сроки закрытия активов позволят провести достаточное планирование и помогут избежать таких последствий, как внезапная потеря доступа бедных регионов к отоплению», — говорит Ахмед Саид, вице-президент Азиатского банка развития по Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

По словам представителя инвестиционной компании Prudential, разрабатываемый план позволит развивающимся странам «добиться значительного прогресса в достижении целей в области климата в ближайшие 10-15 лет, не откладывая тяжелую работу до середины века».

Федеральное агентство новостей /

Не приходится сомневаться, что BlackRock, которая с начала 2021 года имеет прямой доступ к печатному станку ФРС, фактически оказавшись ответственной за распределение свеженапечатанных долларов, при желании сможет без особых проблем скупить весь энергетический сектор азиатских стран. Вопрос состоит в том, как экономика региона сможет развиваться после такого маневра.

Планы, озвученные финансистами, в случае их воплощения в жизнь, поставят под угрозу не только экономики многих азиатских стран, но и могут уничтожить прогресс, который эти государства достигли в течение последних десятилетий, отбросив их в развитии на доиндустриальный уровень и в разы сократив уровень жизни населения.