Вывод войск США из Ирака может привести к активизации деятельности террористов

Багдад, 9 августа. Соединенные Штаты начали вывод своих войск из Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya.

Первые подразделения ВС США уже переброшены в Кувейт, отправка остальных должна завершиться к концу текущего года. Незначительное число американцев остается для выполнения обязанностей инструкторов для национальной иракской армии в случае возобновления боевых действий.

Iraqi Army Spokesman said that US forces that transferred to Kuwait were the first group that withdrew from Iraq pic.twitter.com/lD2Q9NYWwa — Tehran Times (@TehranTimes79) August 9, 2021

На смену войскам Соединенных Штатов и их союзников по коалиции прибудут миротворцы из ООН, которым предстоит обеспечивать безопасность на территории Ирака.

Многие аналитики считают, что в этом случае сценарий развития обстановки может быть похож на афганский, где после вывода иностранного контингента боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) начали широкомасштабное наступление на контролируемые правительством районы. Радикальные исламисты в короткие сроки захватили большую часть территории страны, а за последнюю неделю взяли сразу три провинциальных центра, осадили и уже вошли в Мазари-Шариф, крупнейший город на севере Афганистана, и заявили о намерении захватить столицу Кабул после того, как все остальные земли окажутся под их контролем.

Noose tightening around Mazar-i-Sharif city. Exit route via Termez to Uzbekistan is sealed. In 1998, this was Taliban's bloodiest campaign in North. Mazar has mixed population: Tajiks,Pashtuns roughly 40% each & rest between Uzbeks, Hazaras, Turkmen. https://t.co/I3HTb1s5Xk — M. K. Bhadrakumar (@BhadraPunchline) August 9, 2021

По утверждению официального представителя движения «Талибан» Забиуллы Муджахида, в настоящее время положение в государстве полностью вышло из-под контроля законных властей и боевики планомерно завершат захват территории страны.

Усиление активности террористов в последнее время наблюдается и в Ираке.

На фоне переговоров о выводе войск США в различных районах республики заметно активизировались спящие ячейки «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые до сих пор пользуются поддержкой некоторых слоев населения. Пока что боевики делают ставку на террористические акты и диверсии, совершаемые малыми группами. Однако не исключена вероятность того, что после ухода иностранных войск лидеры экстремистов вновь объединят небольшие бандформирования в полноценные подразделения.

Bomb attack targets power line in Iraq’s Nineveh province https://t.co/qny0204ot2 pic.twitter.com/BcbsDk6adn — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 8, 2021

За последние две недели террористы сосредоточили усилия на выводе из строя объектов электрической инфраструктуры государства, атакуя ее важные узлы и подрывая опоры ЛЭП. Например, за истекшие сутки в результате этих действий были обесточены значительные территории в районе Багдада и нескольких провинциях страны. Отсутствие энергии не только не позволяет нормально работать социальным объектам, но и вызывает рост недовольства граждан, что также может облегчить боевикам поиск пособников внутри населенных пунктов.

В частности, неспособность справиться с регулярными поломками систем электроснабжения, вызванных как диверсиями, так и износом оборудования, а также рост протестных настроений вынудили в июне 2021 года уйти в отставку министра энергетики Ирака Маджида Махди Хантуша.

1 Организация запрещена на территории РФ.