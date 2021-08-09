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Россиянам рассказали, когда туры в Египет станут доступнее

  /   Обновлено: 09 августа 2021 20:29
Общество
Россиянам рассказали, когда туры в Египет станут доступнее
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 9 августа. Ближе к осени туры в Египет могут стать для россиян альтернативой турецким курортам, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Сегодня туры в Египет дороже турецких, и россияне больше выбирают Турцию, рассказал Юрий Барзыкин в беседе с «Радио 1». Правда, сейчас в Египте слишком жарко, и сезон там начнется в сентябре-октябре. А зимой это станет приоритетным направлением, считает глава РСТ.

«Конечно, если ехать поздней осенью купаться, то в Египет или в Объединенные Арабские Эмираты», – убежден эксперт.

По мнению Барзыкина, чтобы восстановить показатели туристического потока 2014-2015 годов, понадобится не менее полутора-двух лет. Для этого нужно увеличивать количество авиаперевозок, тогда и цены для туристов станут более привлекательными, подчеркнул специалист. Пока же программа только началась.

На днях Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и к туристическим ассоциациям некоторых стран с предложением не ждать окончания кризиса и начать восстанавливать отрасль, руководствуясь общими правилами.

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