Тарасова ответила на слова украинской судье о высокой сложности элементов у Линой Ашрам

Москва, 9 августа. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в победе гимнастки из Израиля Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио есть политический подтекст.

Израильтянка Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой, несмотря на то, что во время своего выступления уронила ленту. Победа гимнастки из Израиля вызвала широкий общественный резонанс — многие назвали судейство личного многоборья в Токио «безобразным» и «нечестным». Даже иностранные болельщики уверены, что золото заслуживала россиянка Дина Аверина, отработавшая все виды программы чисто и без единой ошибки.

Украинская судья международной категории Лидия Виноградова заявила, что сложность выполнения элементов у Линой Ашрам была существенно выше, чем у российской гимнастки, поэтому израильтянка и одержала победу. Однако с мнением Виноградовой в корне не согласна Татьяна Тарасова. Тренер по фигурному катанию напомнила, что Дина Аверина с этой же программой обыграла Ашрам на квалификации. По словам Тарасовой, победа гимнастки из Израиля — это чистая политика.

«Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами», — сказала Тарасова в беседе с порталом «Спорт-Экспресс».

Олимпийский комитет России уже обратился во все возможные инстанции с протестом по поводу скандального судейства художественной гимнастики на Олимпийских играх в Токио. Однако глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев уверен, что Дина Аверина не получит заслуженного золота, даже если подтвердится судейская ошибка.