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Правозащитники заявили о продолжающейся переброске сирийских наемников в Ливию
Ливия
Правозащитники заявили о продолжающейся переброске сирийских наемников в Ливию
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 9 августа. Турция продолжает создавать видимость вывода подконтрольных ей наемников из Ливии, однако параллельно высылает аналогичную партию боевиков в североафриканское государство. Об этом сообщает сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Правозащитники со ссылкой на источники рассказали, что почти 130 бойцов из поддерживаемых Анкарой группировок вернулись на родину за последние несколько часов. В то же время другая партия вооруженных людей покинула районы, находящиеся под контролем экстремистов на севере Сирии, и перебралась в республику, а затем направилась в Триполи.

Аналогичную схему Турция провернула в июле, когда «выводила» 150 наемников. На деле они попали на родину через военные пункты пропуска в сельской местности Алеппо. Их сменили новые боевики.

Правозащитники заявили о продолжающейся переброске сирийских наемников в Ливию
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Информатор SOHR утверждает, что оборот силовиков будет происходить каждые 15 дней. Анкара таким образом поддерживает постоянное количество «охранников» на своих базах в Ливии.

Правозащитники обратили внимание, что в настоящее время в североафриканском государстве находятся около семи тысяч наемников. А Турция и дальше планирует пускать пыль в глаза представителям ЕС и переходному Правительству национального единства, убеждая их, что следует договоренностям, принятым на второй сессии берлинской конференции.

Специалисты Сирийской обсерватории по правам человека уверены, что до реального вывода боевиков из Ливии дело не дойдет. Анкара продолжит обновлять контингент, используя «карусельную» схему.

Турция на протяжении нескольких лет занимается переброской наемников и оружия в североафриканское государство в нарушение международных соглашений и эмбарго СБ ООН. Очередным витком обострения стало подписание соглашения о военном сотрудничестве между Анкарой и триполитанским Правительством национального согласия в ноябре 2019 года.

Правозащитники заявили о продолжающейся переброске сирийских наемников в Ливию
Федеральное агентство новостей  / 

Хотя Палата представителей Ливии, а также ряд европейских стран настаивают на том, что документ нелегитимен, Реджеп Тайип Эрдоган использовал его для введения войск в Триполи под предлогом обучения сил ПНС.

В октябре 2020 года Совместный военный комитет «5+5» подписал в Женеве мирное соглашение, которое предполагает вывод иностранных наемников и аннулирование всех договоренностей в сфере безопасности. Тем не менее турецкий лидер продлил мандат на пребывание контингента вооруженных сил страны в Ливии, а также продолжил переброску сирийских боевиков и оружия.

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