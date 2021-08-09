Американец перечислил привычки, которые исчезли из его жизни после переезда в Россию

Москва, 9 августа. После нескольких лет жизни в России американец Джейкоб признался, что некоторые привычки оказались ненужными в «русской жизни».

Джейкоб признался, что жизнь в России изменила его. Хотя избавиться от привычек, которые формировались с рождения, оказалось непросто.

«Пожив в России, я осознал, что часть моих рутинных действий являются отголоском жизни в США, а со временем часть из них стали бесполезными», — написал Джейкоб на своем дзен-канале «Американец о России».

В Соединенных Штатах с младых лет приучают подсчитывать цены в магазинах, так как на чеке пишут стоимость без учета местного налога. Американцы привыкли к такому раскладу, а в России эта привычка оказалась бесполезной — цена указана полностью, а налог можно посмотреть на чеке.

Также Джейкоб отказался от большого количества льда в напитках. Оказалось, что лучше всего в жару охлаждает морс или квас, также можно выпить чаю из холодильника. Американец признался, что теперь отдает предпочтение насыщенным напиткам, не разбавляя их льдом.

«В США настоящий культ автомобилей, а это означает, что даже аптеку можно посетить, не выходя из машины», — поделился блогер.

В Америке в этом есть объективная необходимость, так как магазин может быть расположен в семи километрах от дома. Американцы учатся водить машину с молоду, Джейкоб сел за руль в 16 лет. В России иностранец предпочитает ходить пешком, тем более что магазины расположены в шаговой доступности.

Это стало причиной отказа от еще одной американской привычки — закупать товары на несколько недель. Блогер радуется, что есть возможность каждый день покупать свежие продукты.

Самая заметная на взгляд Джейкоба привычка, от которой он благополучно избавился — это неряшливый внешний вид. Жители США менее требовательны к внешности, поэтому могут позволить себе выйти из дома в мятой одежде. В России это неприемлемо, поэтому Джейкоб научился следить за тем, как он выглядит.

Недавно Джейкоб проанализировал поведение русских и американских мам по отношению к своим взрослым детям. Блогера поразила заботливость и щедрость россиянок по сравнению с родительницами из США.