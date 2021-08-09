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Музей природы и человека представил новый проект в Югре

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:43
Общество
Музей природы и человека представил новый проект в Югре
wikipedia.org  /  lacrus / CC0

Ханты-Мансийск, 9 августа. Музей природы и человека запустил в Югре проект «10 000 шагов». Посетителям представят новые экскурсии.

У местных жителей и гостей региона появится возможность познакомиться с особенностями культуры народов ханты и манси. К тому же их научат правильно собирать грибы и разбираться в разновидностях растений. Участники проекта «10 000 шагов» смогут погрузиться в историю средневековой Сибири.

В самом музее организована временная выставка «Образ медведя в древнем и средневековом искусстве Югры». Экспозицию составляют предметы, найденные на территории Югры и Тюменской области. Для маленьких посетителей организованы мастер-классы, квесты, интерактивные экскурсии и программы.

Жителям Югры ранее рассказали о скором строительстве в регионе новой плавполиклиники. Она рассчитана на жителей отдаленных районов. Специалисты намерены выяснить, в каких врачах больше всего нуждаются граждане. Местные жители рассчитывают, что на базе плавполиклиники появится и аптека.

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музей хорошие новости россии 10 000 шагов
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