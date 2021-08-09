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МЧС ликвидирует последствия паводка в Приамурье

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:41
Происшествия
МЧС ликвидирует последствия паводка в Приамурье
Пресс-служба МЧС РФ по Крыму

Благовещенск, 9 августа. В мероприятиях по ликвидации последствий паводков задействованы 768 человек и 272 единицы техники.

Сотрудники МЧС России в Приамурье проводят берегоукрепительные работы и возводят дамбы. В мероприятиях задействованы более 750 спасателей. Кроме того, была организована работа по информированию и эвакуации населения, также проводится адресная помощь.

Работники экстренных служб эвакуируют животных из затопленных подворий и доставляют бутилированную воду с продуктами питания жителям Острова Старица, которые не захотели покидать свои дома, сообщил источник ФАН.

Всего на оказание помощи в ликвидации последствий паводка была задействована группировка в составе 768 человек, также привлечено 272 единицы техники, в том числе 40 плавсредств.

Ранее стало известно, что в Москве спасатели освободили собаку из капкана в парке.

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мчс приамурье паводок
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