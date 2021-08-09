«Талибан» предупредил США о последствиях вмешательства во внутренние дела Афганистана

Кабул, 9 августа. Соединенные Штаты не должны вмешиваться в происходящее в Афганистане, заявил представитель политического бюро радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) Мухаммад Наим Вардак.

«Мы предостерегаем от американского вмешательства в Афганистан… Никакого соглашения о прекращении огня в Афганистане нет», — сообщил он журналистам Al Jazeera.

The Taliban has warned the United States against further intervention in Afghanistan, a Taliban spokesperson told news network Al Jazeera Arabic, after the insurgent group seized control of three provincial capitals within days of each other. https://t.co/SkyDyFcLFo — CNN International (@cnni) August 9, 2021

Представитель боевиков также обвинил официальные власти в разжигании военных действий на территории страны.

«Именно правительство Афганистана решило начать войну в разных провинциях. Меры, которые [талибы] приняли, являются ответной реакцией на нападения и действия правительства», — сказал Вардак.

Предупреждение Вашингтону со стороны «Талибана» последовало после того, как 7 августа США нанесли авиаудары по радикалам в Шибергане, столице провинции Джаузджан. Представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман заявил, что в результате этой атаки были уничтожены более 200 исламистов и свыше 100 транспортных средств, а также внушительное количество оружия и боеприпасов.

Перемены планов нет

Накануне издание New York Times со ссылкой на свой источник сообщило, что продвижение талибов не заставит американского президента Джо Байдена пересмотреть решение завершить военную миссию США в Афганистане к концу августа.

Biden is not changing the U.S. withdrawal plan, officials say. https://t.co/fu1liNAl6f — JAJA (@JajaAgpalo) August 9, 2021

По словам человека из администрации Белого дома, лидер Соединенных Штатов рассчитывает на то, что у властей Кабула хватит ресурсов противостоять радикалам. Собеседник нью-йоркской газеты при этом отметил, что Пентагон не отказывается от планов предоставить афганскому правительству ресурсы в случае необходимости.

Однако боевой дух армии Афганистана подорван и находится на низком уровне. В частности, газета The Times со ссылкой на источники рассказала, что 19 пилотов ВВС Афганистана уволились со своих должностей. Мужчины опасаются за собственные жизни, поскольку несколько дней назад талибы заявили об убийстве их коллеги в столице страны. Это восьмой служащий ВВС республики, с которым расправились боевики за последние недели.

Afghanistan slid towards collapse yesterday as the Taliban stormed three more cities and pilots deserted the air force after a colleague was murdered https://t.co/mhvl0NkhZq — The Times (@thetimes) August 9, 2021

Уже шесть

Тем временем 9 августа «Талибан» захватил город Айбак — столицу провинции Саманган на севере государства. Как сообщают источники New York Times, боевые действия на окраинах Айбака начались утром. К полудню большая часть населенного пункта находилась под контролем повстанцев, и почти все правительственные войска были вынуждены отступить.

The Taliban seized near total control over Aybak, a provincial capital in northern Afghanistan, on Monday, officials said. It is the sixth provincial capital to have fallen to the insurgent group in a matter of days.https://t.co/qSQfmkRl7J — The New York Times (@nytimes) August 9, 2021

Это уже шестой областной центр, который перешел под контроль талибов. Накануне был захвачен город Талукан — столица провинции Тахар. По словам пресс-секретаря движения «Талибан» Забиуллы Муджахида, область была полностью завоевана, включая резиденцию губернатора, разведывательный центр, штаб полиции, тюрьму и прочие государственные учреждения.

Кроме того, под власть боевиков перешли Кундуз, Сари-Пуль, Зарандж (Нимруз) и Шибарган (Джаузджан). Помимо этих ключевых городов, «Талибан» также контролирует большую часть сельской местности.

1 Организация запрещена на территории РФ.