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Директор «Мемориaла» Данильев ответил на частые вопросы о похоронном бизнесе

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:31
Экономика
Директор «Мемориaла» Данильев ответил на частые вопросы о похоронном бизнесе
pixabay.com

Санкт-Петербург, 9 августа. Директор Петрозаводского муниципального унитарного предприятия по вопросам похоронного дела «Мемориaл» Дмитрий Данильев появился в эфире Медиагруппы «Патриот».

Темой эфира было развитие сферы ритуальных услуг в России. Ведущий поинтересовался, что мешает ритуальному бизнесу развиваться в рамках закона. Данильев рассказал об этом в ходе трансляции.

«Отсутствует прозрачность. Любое ритуальное агентство не предоставляет полный прайс на услуги даже на сайте. Было предложение через госуслуги внести процедуру оформления ритуальных услуг, все частники выступили против. Потому что на сайте «Госуслуг» люди будут видеть прозрачную сумму», — объяснил он.

Данильева спросили о перспективах исправления ситуации. В ответ он выразил уверенность, что бизнес будет постепенно становится полностью официальным.

«Рано или поздно придем (к этому. — Прим. ФАН), мы будем настаиваться, чтобы наши услуги можно было там (на сайте «Госуслуг». — Прим. ФАН) заказывать», — ответил эксперт.

Специалист подчеркнул, что крематории являются менее проблемными из-за их расположения в крупных городах и более простого порядка контроля. Одновременно они являются более дешевой альтернативой похоронам. Россияне в целом стали меньше тратить на похороны, такую тенденцию зафиксировали в Росстате.

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