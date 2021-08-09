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Терапевт посоветовала некоторым россиянам отказаться от ревакцинации
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Терапевт посоветовала некоторым россиянам отказаться от ревакцинации

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:30
Общество
Терапевт посоветовала некоторым россиянам отказаться от ревакцинации
pixabay.com

Москва, 9 августа. Некоторым россиянам не следует делать повторную прививку от коронавируса, посоветовала терапевт Наталья Ухова.

Людям, которые столкнулись с острой аллергической реакцией на один из компонентов препарата, рекомендуется не проходить процедуру повторно. Кроме того, люди с тяжелыми аллергиями на другие раздражители изначально получают медотвод от процедуры.

«У такого человека, скорее всего, будет медотвод после консультации с аллергологом», — уточнила Ухова в комментарии «Реальному времени».

Возраст до 18 лет, стадия обострения хронического заболевания, ОРВИ и кормление грудью относятся к временным противопоказаниям. Такое освобождение может действовать в течение месяца.

Беременным женщинам стоит с особым вниманием относиться к своему здоровью на фоне пандемии коронавируса, заявила врач-инфекционист Дарья Авдошина. Российскую вакцину «Спутник V» признали безопасной для будущих мам.

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врач коронавирус ревакцинация
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