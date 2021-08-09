Эксперт Данильев объяснил снижение трат россиян на ритуальные услуги

Санкт-Петербург, 9 августа. Директор ПМУСП «Мемориaл», депутат города Петрозаводск Дмитрий Данильев рассказал в рамках прямого эфира Медиагруппы «Патриот» об изменениях в ритуальном бизнесе в России.

Ведущий поинтересовался у эксперта, действительно ли россияне стали экономить на ритуальных услугах. Данильев сообщил, что эта тенденция наметилась еще в прошлом году. Она объясняется сокращением числа родственников на церемонии по причине коронавирусных ограничений.

«Если меньше людей, то граждане заказывают меньшее количество венков», — пояснил он.

На вопрос ведущего, снизились ли доходы ритуальных агентств, депутат отметил, что в денежном выражении это не отразилась, так как в Петрозаводске, например, смертность выросла на 20-25%.

«В Петрозаводске в частных организациях ценник на церемонию стартует в среднем от 45-50 тысяч рублей. Это минимальный набор, чтобы организовать погребение», — отметил Данильев.

Он добавил, что свою работу в ритуальных услугах начал два года назад. Тогда деятельность муниципального предприятия по вопросам похоронного дела была кардинально пересмотрена. Политика заключалась в том, чтобы ценник начинался от семи тысяч рублей. При этом минимальный объем услуг оказывается бесплатно, за дополнительную сумму приобретается все остальное.

Данильев в ходе прямого эфира ответил еще на ряд вопросов о похоронных услугах в России. Посмотреть его можно здесь.