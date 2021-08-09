Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 19:45
19:44
Происшествия
Калининградец украл 13 тыс. рублей из ящика для пожертвований в храме
19:42
Общество
Музей природы и человека представил новый проект в Югре
19:42
Общество
Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова: У нас все спортсмены «чистые»
19:41
ФАН-ТВ
Жителям Небраски едва удалось спастись из заполнившегося водой лифта
19:37
Происшествия
В Подмосковье онкобольной ребенок погиб в пожаре, который устроил его брат
19:37
Общество
Синоптики спрогнозировали появление смерчей в Калининградской области
19:36
Политика
Позиция Польши и Венгрии в вопросе ЛГБТ-сообществ может лишить их членства в Евросоюзе
19:33
Происшествия
МЧС ликвидирует последствия паводка в Приамурье
19:30
Экономика
Директор «Мемориaла» Данильев ответил на частые вопросы о похоронном бизнесе
19:30
Общество
Терапевт посоветовала некоторым россиянам отказаться от ревакцинации
Все новости

Эксперт Данильев объяснил снижение трат россиян на ритуальные услуги

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:32
Экономика
Эксперт Данильев объяснил снижение трат россиян на ритуальные услуги
flickr.com  /  Alaska Carter

Санкт-Петербург, 9 августа. Директор ПМУСП «Мемориaл», депутат города Петрозаводск Дмитрий Данильев рассказал в рамках прямого эфира Медиагруппы «Патриот» об изменениях в ритуальном бизнесе в России.

Ведущий поинтересовался у эксперта, действительно ли россияне стали экономить на ритуальных услугах. Данильев сообщил, что эта тенденция наметилась еще в прошлом году. Она объясняется сокращением числа родственников на церемонии по причине коронавирусных ограничений.

«Если меньше людей, то граждане заказывают меньшее количество венков», — пояснил он.

На вопрос ведущего, снизились ли доходы ритуальных агентств, депутат отметил, что в денежном выражении это не отразилась, так как в Петрозаводске, например, смертность выросла на 20-25%.

«В Петрозаводске в частных организациях ценник на церемонию стартует в среднем от 45-50 тысяч рублей. Это минимальный набор, чтобы организовать погребение», — отметил Данильев.

Он добавил, что свою работу в ритуальных услугах начал два года назад. Тогда деятельность муниципального предприятия по вопросам похоронного дела была кардинально пересмотрена. Политика заключалась в том, чтобы ценник начинался от семи тысяч рублей. При этом минимальный объем услуг оказывается бесплатно, за дополнительную сумму приобретается все остальное.

Данильев в ходе прямого эфира ответил еще на ряд вопросов о похоронных услугах в России. Посмотреть его можно здесь.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Эксперт Данильев объяснил снижение трат россиян на ритуальные услуги
похороны ритуальные услуги Данильев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru