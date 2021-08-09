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Бортко назвал враньем слова Познера о России на Олимпиаде
Общество
Бортко назвал враньем слова Познера о России на Олимпиаде
facebook.com  /  Vladimir Bortko

Москва, 9 августа. Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко негативно отозвался о телеведущем Владимире Познере, который высказался о России на Олимпиаде.

По мнению Познера, Россия выступила на Играх в Токио так, как смогла. Результат сборной страны телеведущий назвал удовлетворительным. Он также отметил, что Россию якобы «заслуженно» наказали после допингового скандала.

Слова ведущего вызвали возмущение Бортко. Как считает режиссер, пятое место в общем медальном зачете — это то, что российские спортсмены могли сделать и сделали.

«Что касается Познера, то, все, что он ни говорит, мне никогда не нравится, мне кажется абсолютным враньем», — констатировал парламентарий в комментарии «Радио 1».

Ранее о заявлении телеведущего высказался политолог Александр Сосновский. Он назвал взгляд Познера на ситуацию с Олимпиадой «позицией терпилы и соглашателя».

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