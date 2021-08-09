Крупные российско-китайские военные учения стартовали на северо-западе КНР

Пекин, 9 августа. Стратегические маневры частей ВС РФ и НОАК «Запад/Взаимодействие — 2021» начались на полигонах Нинся-Хуэйского автономного района КНР.

К совместным российско-китайским учениям привлечено около 10 тысяч военнослужащих обеих стран и большое количество боевой техники, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление Центрального военного совета КНР.

По данным «Синьхуа», участники маневров «Запад/Взаимодействие — 2021» разбиты на 13 сухопутных и два авиационных подразделения, каждое из которых сформировано из бойцов ВС РФ и НОАК. В ходе совместных учений буду отрабатываться антитеррористические и другие действия, сообщает агентство.

Ранее стало известно об учебных артиллерийских стрельбах российского атомного крейсера «Петр Великий» в Баренцевом море. О привлечении более чем десяти самолетов и вертолетов ВКС РФ к учениям на таджикском полигоне Харб-Майдон сообщал RT.