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Крупные российско-китайские военные учения стартовали на северо-западе КНР

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:28
Армия
Крупные российско-китайские военные учения стартовали на северо-западе КНР
Федеральное агентство новостей

Пекин, 9 августа. Стратегические маневры частей ВС РФ и НОАК «Запад/Взаимодействие — 2021» начались на полигонах Нинся-Хуэйского автономного района КНР.

К совместным российско-китайским учениям привлечено около 10 тысяч военнослужащих обеих стран и большое количество боевой техники, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление Центрального военного совета КНР.

По данным «Синьхуа», участники маневров «Запад/Взаимодействие — 2021» разбиты на 13 сухопутных и два авиационных подразделения, каждое из которых сформировано из бойцов ВС РФ и НОАК. В ходе совместных учений буду отрабатываться антитеррористические и другие действия, сообщает агентство.

Ранее стало известно об учебных артиллерийских стрельбах российского атомного крейсера «Петр Великий» в Баренцевом море. О привлечении более чем десяти самолетов и вертолетов ВКС РФ к учениям на таджикском полигоне Харб-Майдон сообщал RT.

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