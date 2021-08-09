Москва, 9 августа. Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании в ответ на недружелюбные действия Лондона из-за так называемых нарушений прав человека в Чечне.

Министерство иностранных дел России призвало британское руководство отказаться от конфронтации, поскольку любые недружественные шаги Москва не будет оставлять без ответа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее обсудил обстановку в Карабахе со своим коллегой из Азербайджана. Пресс-служба ведомства охарактеризовала прошедшие телефонные переговоры как предметные.