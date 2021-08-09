Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 19:44
19:42
Общество
Музей природы и человека представил новый проект в Югре
19:42
Общество
Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова: У нас все спортсмены «чистые»
19:41
ФАН-ТВ
Жителям Небраски едва удалось спастись из заполнившегося водой лифта
19:37
Происшествия
В Подмосковье онкобольной ребенок погиб в пожаре, который устроил его брат
19:37
Общество
Синоптики спрогнозировали появление смерчей в Калининградской области
19:36
Политика
Позиция Польши и Венгрии в вопросе ЛГБТ-сообществ может лишить их членства в Евросоюзе
19:33
Происшествия
МЧС ликвидирует последствия паводка в Приамурье
19:30
Экономика
Директор «Мемориaла» Данильев ответил на частые вопросы о похоронном бизнесе
19:30
Общество
Терапевт посоветовала некоторым россиянам отказаться от ревакцинации
19:30
Политика
Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании
Все новости

Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании
Политика
Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 9 августа. Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании в ответ на недружелюбные действия Лондона из-за так называемых нарушений прав человека в Чечне.

Министерство иностранных дел России призвало британское руководство отказаться от конфронтации, поскольку любые недружественные шаги Москва не будет оставлять без ответа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее обсудил обстановку в Карабахе со своим коллегой из Азербайджана. Пресс-служба ведомства охарактеризовала прошедшие телефонные переговоры как предметные.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании
чечня мид британия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru