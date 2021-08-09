Фанаты Канье Уэста уверены, что рэпер хочет вернуть Ким Кардашьян

Лос-Анджелес, 9 августа. Поклонники американского рэпера Канье Уэста считают, что артист отправил экс-супруге, телезвезде и предпринимательнице Ким Кардашьян скрытые послание во время своего выступления.

Одна из самых ярких пар Голливуда Канье Уэст и Ким Кардашьян расстались в феврале этого года. После разрыва со звездой реалити-шоу Уэста заподозрили в романе с моделью Ириной Шейк. Они даже вместе поехали в Париж, чтобы отметить день рождения рэпера. Однако позже близкий друг Шейк рассказал, что она воспринимает хип-хоп-артиста как хорошего друга и не более того.

Бывшие супруги удивляют поклонников своими крайне интересные отношениями после развода. Они то обмениваются едкими колкостями в соцсетях, то оставляют друг другу трогательные послания. Так, Кардашьян в день рождения Канье Уэста заявила, что будет любить его всю жизнь. Фанаты уверены во взаимности этих чувств.

По их мнению, рэпер сделал ответный жест на презентации альбома Donda. Одна из новых песен Уэста Love Unconditional содержит скрытое послание, считают поклонники. Они обратили внимание, с каким проникновением исполнял артист этот трек. Он даже встал на колени, когда пел строчку: «Я теряю всю свою семью, дорогая, вернись ко мне!», пишет портал «Дни.ру».

Возможно фанаты правы, и Канье Уэст действительно подобным оригинальным способом попросил экс-супругу вернуться. Эта версия кажется очень убедительной, если учитывать, что Ким Кардашьян пришла на премьеру альбома Donda, чтобы поддержать бывшего мужа.