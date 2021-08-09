Минск попросил Москву помочь с новым кредитом

Минск, 9 августа. Белоруссия обратилась к России с просьбой предоставить ей новый кредит через Евразийский банк развития.

Средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом во время «Большого разговора» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Отсрочка выплаты по долгу, рефинансирование долга на один миллиард долларов в настоящее время обсуждается с российской стороной. Если бы Россия помогла нам дополнительно через Евразийский банк, были бы благодарны в связи с пандемией коронавируса», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что новый кредит на борьбу с COVID-19 страна просит после отказа Международного валютного фонда предоставить средства.

Глава Белоруссии считает, что Москва и Минск еще не готовы к созданию общего министерства обороны в рамках Союзного государства. Это предложение, по его мнению, преждевременно.