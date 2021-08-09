Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова: У нас все спортсмены «чистые»

Знаменитая легкоатлетка Светлана Мастеркова призналась ФАН, что сборной России чужих медалей не нужно, но и свои отбирать у нее нечестным путем не надо.

Двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта в эксклюзивном интервью рассказала, что все наши спортсмены — «чистые» в плане допинга, а также предложила необычный способ выбирать лучших из лучших судей.

— Светлана, что скажете об итогах XXXII летних Олимпийских игр для российской национальной команды?

— Я же была в Японии и считаю, что в таких абсолютно сложнейших условиях: выступления без зрителей, ужасная погода, а также невозможность приближаться друг к другу, — конечно же, тяжело соревноваться. Но мы замечательно выступили, практически все по своим силам.

Ведь не нужно забывать, что на Олимпиаду уезжают спортсмены с определенным характером, с отточенным нервным состоянием, с идеальной физической формой. То есть уезжают лучшие из лучших. Поэтому, чтобы ни преграждало им путь к победе, она все равно завоевывалась, завоевывается и будет завоевываться. И будет считаться более заслуженной, если пришлось пройти через какие-то препятствия, не через те, которые задекларированы в тренировочном процессе.

— Наверняка мы могли бы выступить еще лучше, если бы…

— Да-да, конечно, было бы больше медалей, и мы были бы на другой строчке итоговой таблицы Олимпийских игр, если бы принимала участие вся наша команда по легкой атлетике.

Ну, всему свое время. Вот рассчитаемся со всеми долгами — и вернемся на пьедесталы! Легкая атлетика добавит еще свои медали в большем количестве в общую копилку.

А так, я думаю, все ребята очень хорошо выступили. Особенно порадовали пловцы и представители тех видов, которые у нас возобновили свой статус. Это волейбол, стрельба, спортивная гимнастика у мужчин.

Global Look Press / Li He

— Что-то вас расстроило?

— Очень обидно за нашу художественную гимнастику. Здесь было отчетливо видно, что они разозлились на нас, — не знаю, кто, не знаю, почему, и не знаю, зачем. Какие-то злые силы! Для меня непонятно абсолютно — если на Олимпиаде подвергается сомнению профессионализм [спортсменов], ну, тогда я вообще ничего не понимаю…

Наверное, для судей тоже нужно устраивать соревнования — для получения ими высших достижений судейской категории, судейской иерархии. И нам, спортсменам, нужно будет выбирать их: для того, чтобы определить лучших, тех, кто будет судить достойно, грамотно, со всеми знаниями, согласно своим профессиональным качествам.

— Какая интересная мысль!

— А как иначе? Так вот, уже мы будем их судить и выбирать лучших, чтобы они никому потом не испортили настроение, не дав возможности получить олимпийскую медаль.

— Заслуженную, если говорить о «золоте» в личных состязаниях в художественной гимнастике, так же?

— Заслуженную, конечно! Нам не нужны чужие медали, мы всегда на своем месте, нам большего не надо, нам нужно ровно столько, сколько мы умеем.

— Лично у вас есть надежда, что на следующей летней Олимпиаде мы будем выступать не только полноценным составом, но и с гимном, и с флагом?

— На 100 процентов! Потому, что те, кто ошибся, уже исправили свои ошибки. И те, кто хотят выступать на Играх, понимают цену всех этих олимпийских медалей. Уже не должно быть никаких сомнений, никаких размышлений, нужно идти ровно тем путем, по которому мы всегда шли раньше.

С теми бездарными, не любящими свою страну, спортсменами, не патриотами, — а это касается разных стран, где применяют допинг, — уже все разобрались. Другие же понимают, что все это — достаточно серьезные вещи и ими нельзя рисковать. Тем более что рискует вся страна.

Но только почему наказана лишь одна Российская Федерация? Хотя тут все понятно. Мы — величайшая держава, и хоть бы какую-нибудь булавочку в стог сена всегда кто-нибудь да запихнет. И аккуратненько будет ждать, пока мы уколемся об нее.

ТАСС / TATYANA ZENKOVICH

— Предположим, у нас все спортсмены будут «чистыми», как говорят в мире спорта…

— А у нас все атлеты «чистые»! Да, нам пришлось признать свое поражение, потому что они (МОК и ВАДА. — Прим. ФАН) очень просили об этом, — ради тех спортсменов, которые сегодня поехали на соревнования, вот той же, например, элитной десятки в легкой атлетике.

Послушайте, у нас просто не было другого выхода, и нас принудили к этому!

— Да, но сейчас не все зависит от нас, как говорится. А если эти «товарищи» из МОК и ВАДА скажут: «Ребят, давайте-ка вы опять поедете на Олимпиаду без флага и гимна»?

— Не знаю… Пока нам ничего такого не сказали, комментировать это я не могу. Но нужно обязательно привести в соответствие тот факт, что если спортсмен какой-либо страны нарушил те или иные заповеди спорта, пускай он уходит в отставку!

Почему спортсмены, которые всю свою жизнь положили на достижение цели, должны рисковать и пытаться? И причем здесь государственная поддержка допинга, о которой кое-кто говорит? Ну, причем здесь это?! Государство помогает спортсменам бесплатно тренироваться, и это величайшая заслуга нашей страны. Ее никто никогда не отнимет, и мы всегда будем рядом с государством.

ТАСС / Савостьянов Сергей

На XXXII летних Играх в японской столице сборная России заняла пятое место в общем зачете, завоевав 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

Наши спортсмены пропустили вперед себя национальные команды США — 113 наград (39 золотых), Китая — 88 (38), Японии — 58 (27) и Великобритании — 65 (22).

На двух предыдущих Олимпиадах россияне финишировали четвертыми, причем по общему количеству призовых мест они уступили результату в Токио — 68 (включая 20 золотых медалей) в 2012 году и 56 (19) в 2016-м.

Ранее другая олимпийская чемпионка — гимнастка Светлана Хоркина — призналась, что плохое судейство в художественной гимнастике оставило неприятное послевкусие от всех Олимпийских игр-2020.