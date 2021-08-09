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Восьмилетняя девочка из Новороссийска установила рекорд страны по чечетке
ФАН-ТВ
Восьмилетняя девочка из Новороссийска установила рекорд страны по чечетке

Второкласснице из Новороссийска удалось сделать 403 удара ногами за минуту. Любовь к танцам начала проявляться в юном даровании еще в раннем детстве, а в возрасте 5 лет девочка уже танцевала на сцене с кастаньетами, исполняя далеко не простой по танцевальным меркам номер «Севильяна».

«Исполнила этот танец без единой ошибки, хотя мы все очень переживали: как она, в первый раз на профессиональную сцену, без репетиций», — рассказывает тренер Леонсии Рада Беркаева.

Наставники юной степ-звезды не ставят своей задачей сделать из нее лучшую танцовщицу в мире, они бережно культивируют ее талант, уделяя внимание качеству и правильности исполнения фламенко и других танцев этого жанра.

«Эта техника у нее врожденная. Как педагог, я могу сказать, что иногда технике танца фламенко обучаются очень долгими годами, десятилетиями. А здесь я увидела, что, наверное, техника врожденная. Ее ножки все делают сами, хотя мы не сильно много уделяли внимания именно технике, потому что она достаточно маленький ребенок», — утверждает Рада.

Сама же Леонсия, кажется, уже нашла себя и точно знает, чем будет заниматься, когда вырастет.

«Я хочу посвятить свою жизнь танцам. Думаю, в будущем я стану педагогом», — делится планами рекордсменка.

Мы желаем Леонсии, чтобы ее каблучки не останавливались и продолжали звонко чеканить на мировых сценах!
 

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