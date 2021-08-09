Профессор Тулупьев рассказал о господдержке в разработке игры против мошенников

Санкт-Петербург, 9 августа. Доктор физико-математических наук, профессор Александр Тулупьев рассказал новой разработке ученых, которая поможет в борьбе с киберпреступниками.

Проблема кибермошенничества в России приобрела астрономические масштабы. Жертвами преступников становятся не только пенсионеры и малограмотные люди, но и вполне продвинутые граждане, а также различные организации и предприятия.

Чтобы помочь россиянам защитить банковские счета и личную информацию, ученые из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали специальную компьютерную игру.

Доктор физико-математических наук Александр Тулупьев рассказал о государственной поддержке инициативы российских разработчиков.

По его словам, сначала был пройден этап инициативных исследований, а потом ученые получили серию грантов российского фонда фундаментальных исследований, что стало хорошим подспорьем в дальнейшей работе над игрой.

«Когда мы рассуждаем о моделировании поведения человека, то мы переходим в сферу искусственного интеллекта, потому что есть много неопределенностей в знаниях о человеке. В этом отношении этот тренд на поддержку развития технологий искусственного интеллекта нам очень поможет», — отметил он.

Напомним, петербургские ученые создали компьютерную игру, помогающую игрокам противостоять кибермошенникам. Целью игры является повышение уровня личной и корпоративной грамотности сотрудников компаний при обращении с закрытой информацией.