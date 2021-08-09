Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 19:44
19:42
Общество
Музей природы и человека представил новый проект в Югре
19:42
Общество
Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова: У нас все спортсмены «чистые»
19:41
ФАН-ТВ
Жителям Небраски едва удалось спастись из заполнившегося водой лифта
19:37
Происшествия
В Подмосковье онкобольной ребенок погиб в пожаре, который устроил его брат
19:37
Общество
Синоптики спрогнозировали появление смерчей в Калининградской области
19:36
Политика
Позиция Польши и Венгрии в вопросе ЛГБТ-сообществ может лишить их членства в Евросоюзе
19:33
Происшествия
МЧС ликвидирует последствия паводка в Приамурье
19:30
Экономика
Директор «Мемориaла» Данильев ответил на частые вопросы о похоронном бизнесе
19:30
Общество
Терапевт посоветовала некоторым россиянам отказаться от ревакцинации
19:30
Политика
Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании
Все новости

Профессор Тулупьев рассказал о господдержке в разработке игры против мошенников

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:14
Общество
Профессор Тулупьев рассказал о господдержке в разработке игры против мошенников
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Санкт-Петербург, 9 августа. Доктор физико-математических наук, профессор Александр Тулупьев рассказал новой разработке ученых, которая поможет в борьбе с киберпреступниками.

Проблема кибермошенничества в России приобрела астрономические масштабы. Жертвами преступников становятся не только пенсионеры и малограмотные люди, но и вполне продвинутые граждане, а также различные организации и предприятия.

Чтобы помочь россиянам защитить банковские счета и личную информацию, ученые из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали специальную компьютерную игру.

Доктор физико-математических наук Александр Тулупьев рассказал о государственной поддержке инициативы российских разработчиков.

По его словам, сначала был пройден этап инициативных исследований, а потом ученые получили серию грантов российского фонда фундаментальных исследований, что стало хорошим подспорьем в дальнейшей работе над игрой.

«Когда мы рассуждаем о моделировании поведения человека, то мы переходим в сферу искусственного интеллекта, потому что есть много неопределенностей в знаниях о человеке. В этом отношении этот тренд на поддержку развития технологий искусственного интеллекта нам очень поможет», — отметил он.

Напомним, петербургские ученые создали компьютерную игру, помогающую игрокам противостоять кибермошенникам. Целью игры является повышение уровня личной и корпоративной грамотности сотрудников компаний при обращении с закрытой информацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Профессор Тулупьев рассказал о господдержке в разработке игры против мошенников
ран аферисты кибермошенники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru