Пловцам из России запретили исполнять гимн, пока не погаснет олимпийский огонь

Москва, 9 августа. Российским пловцам не разрешали исполнять гимн родной страны до конца Олимпиады в Токио, рассказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

Россиянин Евгений Рылов завоевал две золотых и одну серебряную медали в Японии и установил на соревнованиях рекорд Олимпиады. Он вернулся на родину до окончания Игр, и его чествовали в подмосковном Видном. Во время церемонии на пьедестал почета поднялись обладатель серебряной медали Иван Гирев и тренер пловцов Андрей Шишин.

«Была потрясающая встреча, играл гимн, хотя Международный олимпийский комитет запретил нашим спортсменам исполнять гимн Российской Федерации, пока не погаснет огонь Олимпийских игр», — отметил Жолобов в беседе с «Радио 1».

По словам председателя комитета, об этом рассказали сами спортсмены. Запрет на исполнение гимна вызвал возмущение спортивного чиновника.

Жолобов также рассказал, что подмосковные пловцы немного отдохнут после Олимпиады в Токио и начнут подготовку к Играм в Париже, которые пройдут в 2024 году. Председатель комитета полагает, что впереди Рылова ждет торжественная встреча в Кремле.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых медалей на Играх в Токио. По итогам Олимпиады Россия заняла пятое место в общем медальном зачете.