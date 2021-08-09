Жителям Небраски едва удалось спастись из заполнившегося водой лифта

Когда Тони Луу и его друзья запрыгнули в лифт, чтобы спуститься, они не ожидали, что, достигнув первого этажа, лифт начнет заполняться водой.

«Когда вода дошла до моего живота, я понял, что опасность реальна. Это было как в фильме ужасов», — вспоминает участник события Тони.

Двери лифта не открывались, вода продолжала поступать, случайным пассажирам пришлось встать на поручни, чтобы держать головы выше ее поверхности. Они звонили спасателям, умоляя их поторопиться. Когда вода уже почти не оставила им воздушного пространства, друзьям удалось открыть двери и вырваться наружу вместе с потоком воды, рекой рванувшим из лифта.

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