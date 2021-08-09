В Британии расследуют гибель мигранта из Сирии после полицейской погони

Лондон, 9 августа. Британское Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC) расследует обстоятельства смерти 32-летнего Джефа Сейкера, который погиб при невыясненных обстоятельствах во время полицейского преследования.

По сообщению местных СМИ, в ночь на 21 апреля 2021 года полиция Лондона попыталась остановить автомобиль, за рулем которого находился уроженец Сирии Джеф Сейкер. После того, как водитель не подчинился требованию об остановке, началась погоня, в ходе которой водитель не справился с управлением и врезался в ограждение возле железнодорожной станции Хаунслоу.

После этого, согласно показаниям полицейских, мужчина выскочил из автомобиля и попытался скрыться на станции. Через несколько минут его безжизненное тело было найдено на рельсах.

The dad, named by friends as Jef Saker, was found dead on the train tracks after being chased by policehttps://t.co/TQjtNG2jb8 — My West London (@mywestldn) April 23, 2021

«Я слышал, как полиция кричала мужчине, чтобы он остановился. Он врезался в ограждение. Я услышал крики, потом проехал поезд, а потом наступила тишина. Это было ужасно», — рассказывает местный житель, который стал свидетелем происшествия.

Служащие станции заявляют, что Джеф Сейкер мог погибнуть, получив разряд тока от контактного рельса.

Друзья и родные Джефа, у которого остались двое детей, требуют проведения объективного расследования причин его смерти.

«Я не знаю, почему за ним гналась полиция, но мы хотим провести полное расследование того, как это произошло», — говорит Алан Вилкокс, близкий друг погибшего.

Случаем Джефа Сейкера заинтересовались российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями. Инициативная группа фонда, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, считает, что он мог стать жертвой расовой нетерпимости, которая царит в британской полиции. Сотрудники фонда направили официальные запросы властям Великобритании с требованием предоставить информацию по текущему делу и обеспечить его объективное и непредвзятое расследование. В фонде сообщили, что готовы оказать семье погибшего необходимую правовую и информационную поддержку.