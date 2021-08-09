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В Британии расследуют гибель мигранта из Сирии после полицейской погони
Весь мир
В Британии расследуют гибель мигранта из Сирии после полицейской погони
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Лондон, 9 августа. Британское Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC) расследует обстоятельства смерти 32-летнего Джефа Сейкера, который погиб при невыясненных обстоятельствах во время полицейского преследования.

По сообщению местных СМИ, в ночь на 21 апреля 2021 года полиция Лондона попыталась остановить автомобиль, за рулем которого находился уроженец Сирии Джеф Сейкер. После того, как водитель не подчинился требованию об остановке, началась погоня, в ходе которой водитель не справился с управлением и врезался в ограждение возле железнодорожной станции Хаунслоу.

После этого, согласно показаниям полицейских, мужчина выскочил из автомобиля и попытался скрыться на станции. Через несколько минут его безжизненное тело было найдено на рельсах.

«Я слышал, как полиция кричала мужчине, чтобы он остановился. Он врезался в ограждение. Я услышал крики, потом проехал поезд, а потом наступила тишина. Это было ужасно», — рассказывает местный житель, который стал свидетелем происшествия.

Служащие станции заявляют, что Джеф Сейкер мог погибнуть, получив разряд тока от контактного рельса.

Друзья и родные Джефа, у которого остались двое детей, требуют проведения объективного расследования причин его смерти.

«Я не знаю, почему за ним гналась полиция, но мы хотим провести полное расследование того, как это произошло», — говорит Алан Вилкокс, близкий друг погибшего.

Случаем Джефа Сейкера заинтересовались российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями. Инициативная группа фонда, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, считает, что он мог стать жертвой расовой нетерпимости, которая царит в британской полиции. Сотрудники фонда направили официальные запросы властям Великобритании с требованием предоставить информацию по текущему делу и обеспечить его объективное и непредвзятое расследование. В фонде сообщили, что готовы оказать семье погибшего необходимую правовую и информационную поддержку.

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