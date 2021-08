В Британии расследуют гибель мигранта из Сирии после полицейской погони

Лондон, 9 августа. Британское Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC) расследует обстоятельства смерти 32-летнего Джефа Сейкера, который погиб при невыясненных обстоятельствах во время полицейского преследования.

По сообщению местных СМИ, в ночь на 21 апреля 2021 года полиция Лондона попыталась остановить автомобиль, за рулем которого находился уроженец Сирии Джеф Сейкер. После того, как водитель не подчинился требованию об остановке, началась погоня, в ходе которой водитель не справился с управлением и врезался в ограждение возле железнодорожной станции Хаунслоу.

После этого, согласно показаниям полицейских, мужчина выскочил из автомобиля и попытался скрыться на станции. Через несколько минут его безжизненное тело было найдено на рельсах.

