Детский омбудсмен Кузнецова предложила добавить медвежат на логотип «Единой России»

Москва, 9 августа. Медведь на логотипе партии «Единая Россия» не должен быть одинок, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Над изображением следует поработать. Возможно, стоит добавить медвежат. В итоге на логотипе будет целая медвежья семья, отметила Кузнецова в ходе выступления на площадке «Забота, дети» на открытии федерального штаба общественной поддержки «Единой России».

Анна Кузнецова ранее призвала к конкретике по улучшению условий ЕГЭ. Спорить о его отмене бесполезно, убеждена детский омбудсмен. Важно учитывать потребности и интересы самих детей, считает Анна Кузнецова.