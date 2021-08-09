Доктор перечислил симптомы, указывающие на развитие постковидного синдрома

Москва, 9 августа. Астения и дыхательная недостаточность указывают на проявления посткоронвирусного синдрома, рассказал врач-кардиолог Филипп Копылов.

Для состояния характерна астения со всеми проявлениями. В их числе: слабость, снижение когнитивных функций и депрессия. Чаще всего именно эти симптомы свидетельствуют о посткоронавирусном синдроме, рассказал Копылов в комментарии «Радио 1».

«Другая сторона — история про дыхательную недостаточность, которая проявляется у некоторых пациентов, которые тяжело перенесли коронавирус. У них зачастую дыхательная функция восстанавливается медленно», — сообщил он.

Сообщалось, что симптомы последствий вируса SARS-CoV-2 могут проявляться в течение трех месяцев. Для того чтобы выявить посткоронавирусный синдром, необходимо сдать ряд анализов, заявила врач-кардиолог Юлия Лоцманова.