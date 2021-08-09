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В Литве прошел фестиваль ретроавтомобилей «Нестареющая классика»
ФАН-ТВ
В Литве прошел фестиваль ретроавтомобилей «Нестареющая классика»

Ежегодный фестиваль раритетной автотехники «Нестареющая классика» прошел в литовском Биржае.

В выставке приняли участие более 100 автомобилей родом из Советского Союза, Европы и Америки. Все участники выставки прошли строгий отбор на соответствие требованиям фестиваля. Каждое авто обязано быть оригинальным, пригодным для эксплуатации и созданным не позднее 1974 года.

«Легче детали достать и реставрировать советские автомобили. На предвоенные автомобили, которых всего два-три экземпляра в мире, сделать это очень трудно. Нет никакой информации, нет никаких чертежей», — поясняет организатор мероприятия Эгидиюс Эйнорис.

Коллекционеры ищут автомобили по всему миру, большинство оказываются в плачевном состоянии, и их приходится долгое время восстанавливать практически с нуля.

«В 2002 году я ее нашел в Канаде, там был человек, который прислал фотографии. Я по фотографиям проверил, устраивает ли она меня. Владелец прислал машину сюда, и здесь я уже начал полностью ее разборку: разобрал, пескоструем очистил кузов. Все, что съемное было, — снял. Потом понял, что мне ее ставить негде, начал строить гараж. Построил гараж для нее и потихоньку начал ее собирать. Все это по времени заняло три года», — рассказывает участник фестиваля Игорь Пещинский.

Гвоздем фестиваля «Нестареющая классика» стал парад исторической техники, на котором колонна ретроавтомобилей проехала 14 километров из поместья Соделишкяй до Биржая. Гости выставки так же получили уникальную возможность полюбоваться винтажной паровой сельскохозяйственной техникой и в прямом смысле «прикоснуться к истории».

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