Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 19:43
19:42
Общество
Музей природы и человека представил новый проект в Югре
19:42
Общество
Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова: У нас все спортсмены «чистые»
19:41
ФАН-ТВ
Жителям Небраски едва удалось спастись из заполнившегося водой лифта
19:37
Происшествия
В Подмосковье онкобольной ребенок погиб в пожаре, который устроил его брат
19:37
Общество
Синоптики спрогнозировали появление смерчей в Калининградской области
19:36
Политика
Позиция Польши и Венгрии в вопросе ЛГБТ-сообществ может лишить их членства в Евросоюзе
19:33
Происшествия
МЧС ликвидирует последствия паводка в Приамурье
19:30
Экономика
Директор «Мемориaла» Данильев ответил на частые вопросы о похоронном бизнесе
19:30
Общество
Терапевт посоветовала некоторым россиянам отказаться от ревакцинации
19:30
Политика
Россия закрыла въезд некоторым гражданам Великобритании
Все новости

Обвиняемый в убийстве авторитета Япончика задержан в Абхазии

  /   Обновлено: 09 августа 2021 19:14
Происшествия
Обвиняемый в убийстве авторитета Япончика задержан в Абхазии
pixabay.com

Сухум, 9 августа. Правоохранители задержали в Абхазии фигуранта уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного в криминальных кругах как Япончик.

Вор в законе Вячеслав Иваньков был расстрелян в 2009 году из снайперской винтовки при выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В январе этого года следствию удалось установить личности киллера и его сообщника.

После убийства Япончика преступники уехали из России в Абхазию. Двух фигурантов уголовного дела объявили в международный розыск и заочно предъявили им обвинение в совершении убийства в составе организованной группы, а также в незаконном хранении оружия.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение второго обвиняемого.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Обвиняемый в убийстве авторитета Япончика задержан в Абхазии
убийство абхазия задержание япончик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru