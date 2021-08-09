Обвиняемый в убийстве авторитета Япончика задержан в Абхазии

Сухум, 9 августа. Правоохранители задержали в Абхазии фигуранта уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного в криминальных кругах как Япончик.

Вор в законе Вячеслав Иваньков был расстрелян в 2009 году из снайперской винтовки при выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В январе этого года следствию удалось установить личности киллера и его сообщника.

После убийства Япончика преступники уехали из России в Абхазию. Двух фигурантов уголовного дела объявили в международный розыск и заочно предъявили им обвинение в совершении убийства в составе организованной группы, а также в незаконном хранении оружия.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение второго обвиняемого.