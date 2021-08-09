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Юрист Соловьев объяснил, почему Соболь уехала из России
Политика
Юрист Соловьев объяснил, почему Соболь уехала из России
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 9 августа. Сторонница осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь воспользовалась правовой ситуацией и покинула Россию. Ее действия демонстрируют неуважение к суду.

Об этом юрист Иван Соловьев рассказал в беседе с журналистами Общественной Службы Новостей. По его мнению у отъезда Соболь за границу может быть конкретная цель. Это привлечение внимания к себе и к персоне Навального, объяснил эксперт. Кроме того, Соловьев выразил уверенность, что неуважительный жест Соболь окажется безнаказанным.

Ранее стало известно, что сторонницу Навального признали виновной по «санитарному делу». Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев, сообщили на сайте НСН.

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