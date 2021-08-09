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Витязева оценила новый «рекорд» Украины: 600 км на велосипеде с дудкой во рту
Общество
Витязева оценила новый «рекорд» Украины: 600 км на велосипеде с дудкой во рту
ПолитРоссия  / 

Правительство Зеленского придумывает «патриотические рекорды», потому что на Украине уже 30 лет нечем гордиться. Об этом ФАН рассказала обозреватель News Front Юлия Витязева.

Ранее украинские СМИ сообщили об установлении на территории «незалежной» очередного «рекорда»: житель Николаева Владислав Козаченко проехал на велосипеде почти 600 километров, играя на дудочке гимн Украины.

«На самом деле все это смех сквозь слезы. Некогда одна из богатейших республик СССР, с мощной промышленностью и множеством научно-исследовательских институтов, в которых делались открытия мирового масштаба, превратилась в аграрную страну, в которой нет заводов и убито сельское хозяйство, — посетовала политическая активистка. — Чтобы хоть как-то поднять дух обнищавшего населения, киевское правительство придумывает «патриотические рекорды», такие как «Самый большой бутерброд с салом» или «Самый большой тризуб, выложенный на поле вениками». Это ужасно!»

Публицист отметила, что родилась и долго жила на Украине, поэтому деградация страны происходила на ее глазах.

«В 2005 году, когда я еще жила в Одессе, по телевизору показывали, как на аэродроме в Жуковском проводился международный авиасалон. Президент России Владимир Путин выполнил там полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160. Человек, имени которого я не знаю, описал новости того дня так: «Путин в стратосферном костюме поднимается в кабину «Белого лебедя», занимает место второго пилота, и красивейшая машина взмывает в небесную синеву». Я переключил канал, а там на Сорочинской ярмарке президент Ющенко в вышитой рубашке дует в глиняную свистульку». Что тут еще добавить?!» — с сарказмом вопросила собеседница агентства.

По мнению Витязевой, пока Украина будет находиться под управлением правительства, разрушающего страну и пытающегося натравить украинцев на все русское по приказам из США, никаких других изобретений и рекордов на Украине будет.

Ранее ФАН рассказал о травле на Украине олимпийских медалистов за то, что они говорят по-русски.

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украина рекорд юлия витязева
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