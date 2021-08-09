Юрист Ремесло поймал сторонников Навального на лжи о «безопасности» нового способа донатов для ФБК

Москва, 9 августа. Новый способ отправки пожертвований сторонникам одиозного блогера Алексея Навального оказался незаконным и небезопасным, выяснил юрист Илья Ремесло.

В опубликованном изданием «ПолитЭксперт» материале приводится полная схема донатов для ФБК1 (НКО, выполняющая функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) и других структур Навального, которую удалось разоблачить Ремесло. Соратник осужденного за мошенничество блогера Леонид Волков уверял, что новый способ переводов абсолютно «легален» и «безопасен», однако московскому юристу удалось поймать его на лжи.

Для пожертвований Волков и его команда используют сервис Stripe, который якобы скрывает данные получателя платежа, однако Ремесло на практике выяснил, что это не так. Оказалось, что переводы приходят на счет, зарегистрированный в США и привязанный к телефону IT-специалиста Кирилла Мойзека. Теперь Мойзеку грозят серьезные проблемы — фактически он получал пожертвования на политическую деятельность из-за рубежа, что серьезно карается американским законодательством.

Соратники Алексея Навального нередко попадают в неприятные ситуации, связанные со своей деятельностью. Так в ходе одного из радиоинтервью экономиста Владимира Милова загнали в угол неудобными вопросами об отношении к россиянам и обещанных «суперсанкциях» США.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.