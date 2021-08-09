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Инфекционист объяснил, могут ли хронические заболевания препятствовать вакцинации

  /   Обновлено: 09 августа 2021 18:49
Общество
Инфекционист объяснил, могут ли хронические заболевания препятствовать вакцинации
pixabay.com

Москва, 9 августа. Наличие множества хронических болезней не препятствует вакцинации от коронавируса, заявила инфекционист Наталья Пшеничная.

Прививки безопасны для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Главное, чтобы в этот момент человек находился в стабилизированном (компенсированном) состоянии, добавила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с kp.ru.

Глава российского государства Владимир Путин порекомендовал главам регионов лично контролировать ход вакцинации населения от коронавируса. Им следует до 15 августа доложить президенту, как реализуется прививочная кампания.

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вакцинация коронавирус хронические заболевания
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