Холмогоров предложил чувствительные меры для мигрантов за неуважение к России

Введение санкций против отдельных лиц — недостаточная мера: следует ограничивать права всего сообщества, которое допускает антироссийские действия. Об этом ФАН заявил общественный деятель Егор Холмогоров, комментируя предложение депутатов Госдумы запретить въезд в Россию тем, кто позволяет себе нападения на русскоговорящих.

Поводом послужило резонансное правонарушение в Киргизии, где местный житель напал на сотрудницу детского парка из-за того, что она общалась с ним на русском языке. По мнению публициста, реагирование на агрессию в режиме санкций против отдельных лиц — слишком мягкое решение.

«На их государство давить бессмысленно, потому что оно чрезвычайно слабое и никакого порядка навести не может, — подчеркнул Холмогоров. — Поэтому следует давить на сообщество Киргизии, которое должно было бы понять, что враждебность к России, русским и православию абсолютно недопустима и противоречит их интересам».

Общественный деятель пояснил, что наиболее эффективной мерой стали бы жесткие миграционные ограничения, а также ограничения на получение российского гражданства.

«У нас еще не остыла история, когда в 2017 году российский гражданин, вышедший из киргизского гражданства, совершил террористический акт в петербургском метро, — напомнил собеседник ФАН. — Этот случай показывает, что контроль на входе в российское гражданство должен быть очень жестким, точно так же, как и контроль въезда в страну. Например, требуется завести полную электронную базу мигрантов, с их отпечатками пальцами и электронными документами. Мы должны точно знать, кто и где у нас находится, чтобы одни и те же люди не въезжали под разными именами и разными паспортами, что они делают постоянно, когда им закрывают въезд».

Егор Холмогоров отметил, что предлагаемые депутатами меры пока не имеют смысла, так как если санкции будут вводиться против человека под одной фамилией, то ничто не мешает ему поменять документы и продолжать агрессивные действия.

«Общий принцип, которому должна следовать Россия в странах бывшего СССР, на всем пространстве от Киргизии до Эстонии: «Русофобия наказуема», — заявил публицист. — Если та или иная этническая группа систематически проявляет русофобию, да еще и в такой агрессивной форме, как нападение, избиение, угрозы, то это значит, что Россия будет ограничивать права всего сообщества».

Федеральное агентство новостей /

Говоря о киргизском инфоповоде, Холмогоров предложил предоставлять объектам агрессии льготы при переселении в Россию.

«Я считаю, что этническим русским во всем мире нужно предоставить право на российское гражданство, — подчеркнул блогер. — Тем же, на кого нападают, такие права нужно предоставлять безоговорочно и в первую очередь».

Общественный деятель добавил, что следует создать специальную группу, например, в Следственном комитете РФ, которая будет вести расследования международных дел этого типа, взаимодействуя с правоохранительными органами других стран.

«Понятно, что в том же киргизском деле власти, скорее всего, будут уклоняться от расследования, но на них надо будет давить, — заключил Холмогоров. — Если мы фиксируем подобное отношение к России со стороны государственных органов задействованной страны, то следует вводить санкции уже против государств и чиновников. Не надо делать вид, что речь идет о проблеме частных лиц и с той, и с другой стороны. В данном случае речь должна идти о политике государства против государства, сообщества против сообщества. Если нас не хотят уважать, то мы будем принимать все чувствительные меры для того, чтобы это неуважение не осталось безнаказанным».

Ранее член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов призвал запрещать въезд в РФ за антироссийские высказывания в соцсетях.