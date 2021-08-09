Бойцы американского спецназа прибыли на Украину для участия в учениях

Киев, 9 августа. Два военно-транспортных самолета МС-130 ВВС США доставили на Украину групп солдат сил специальных операций, которые будут участвовать в учениях с украинскими военными.

Как сообщает минобороны Украины, военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций будут проводить маневры для «повышения уровня совместимости между подразделениями стран».

«В планах есть проведение и совместных тренировочных полетов для улучшения взаимодействия между экипажами МС-130 и Ан-26 в воздухе», — рассказали в военном ведомстве.

Также спецназовцы обменяются опытом в вопросах оказания первой медицинской помощи на условном поле боя и десантирования личного состава и грузов.

Ранее сообщалось, что в состав элитного спецназа армии США «морские котики» была впервые зачислена женщина. Военнослужащая смогла сдать все необходимые экзамены.