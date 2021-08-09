Зеленский пригрозил Лукашенко ответом на возможные «недружественные действия»

Киев, 9 августа. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит воздержаться от «недружественных действий» в адрес Киева, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины пригрозил Лукашенко, что Киев ответит на возможные «недружественные шаги». Также Зеленский назвал безосновательными заявления белорусского лидера о том, что Украина тренирует боевиков.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что украинские спецслужбы замешаны в подготовке вооруженных боевиков. По мнению президента Белоруссии, эти силы готовились для совершения госпереворота.