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Зеленский пригрозил Лукашенко ответом на возможные «недружественные действия»

  /   Обновлено: 09 августа 2021 18:41
Политика
Зеленский пригрозил Лукашенко ответом на возможные «недружественные действия»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 9 августа. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит воздержаться от «недружественных действий» в адрес Киева, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины пригрозил Лукашенко, что Киев ответит на возможные «недружественные шаги». Также Зеленский назвал безосновательными заявления белорусского лидера о том, что Украина тренирует боевиков.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что украинские спецслужбы замешаны в подготовке вооруженных боевиков. По мнению президента Белоруссии, эти силы готовились для совершения госпереворота.

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