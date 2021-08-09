Шойгу сообщил, что более половины медалей Олимпиады завоевали спортсмены ЦСКА

Москва, 9 августа. Свыше 50% медалей, завоеванных россиянами на летних Олимпийских играх в Токио, принесли в копилку сборной спортсмены ЦСКА, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр выступил с этим заявлением на открытии федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Он отметил, что спортсменов ЦСКА среди медалистов Олимпиады больше половины.

По словам Шойгу, эта пропорция актуальна как для всех наград, так и для золотых медалей. При этом спортсмены ЦСКА составили треть олимпийцев, представлявших Россию на Играх в Токио.

Летняя Олимпиада в Японии открылась 23 июля и завершилась 8 августа. По итогам Игр Россия заняла пятое место в общем медальном зачете. Российские спортсмены завоевали на Олимпиаде 71 награду, из которых 20 — это золото. В первую тройку по числу золотых наград вошли США, Китай и Япония.