Президент Чили объявил национальный траур по жертвам COVID-19

Сантьяго, 9 августа. Президент Чили Себастьян Пиньера провел траурную церемонию в память о жертвах пандемии COVID-19 недалеко от официальной резиденции «Ла Монеда». Об этом сообщается на странице правительства в Twitter.

[EN VIVO] Presidente @sebastianpinera realiza homenaje a fallecidos por Covid-19 durante la pandemia. #ChileTeRecuerda https://t.co/Eb17jNP0YO — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 9, 2021

На мероприятии присутствовали родственники скончавшихся от коронавируса, медицинские работники, а также министр здравоохранения Энрике Парис и его заместитель Паула Даса. Траурная церемония была организована президентом Пиньерой и его супругой Сесилией Морель.

«Дорогие родственники людей, погибших из-за пандемии коронавируса, мы знаем, что ничто в этом мире не может исправить, послужить утешением или компенсировать потерю близких», — начал президент Чили.

Глава государства заявил, что «в память и в честь скончавшихся от COVID-19 мы объявили национальный траур 9 и 10 августа».

Hoy, el Pdte @sebastianpinera encabezó un sentido homenaje a los fallecidos por Covid-19 en Chile. “Es hora de unir nuestros corazones”. Más información en: https://t.co/1pGGnrAruf. #ChileTeRecuerda pic.twitter.com/iBIzCJjVRt — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) August 9, 2021

В ходе мероприятия зажгли 460 огней в честь 36 тысяч жертв, лишившихся жизни из-за коронавируса. Также власти объявили минуту молчания.

По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки 854 человека заразились COVID-19, умерли 65 больных. С начала пандемии было зарегистрировано более 1,6 млн случаев инфицирования и 36 тысяч летальных исходов.

В конце июня власти Чили объявили режим чрезвычайного положения из-за обнаружения индийского штамма коронавируса. Несмотря на вакцинацию 80% населения, в Чили до сих пор сохраняются относительно высокие показатели заражения и смертности.