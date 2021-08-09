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Президент Чили объявил национальный траур по жертвам COVID-19
Латинская Америка
Президент Чили объявил национальный траур по жертвам COVID-19
twitter.com  /  Пресс-служба президента Чили

Сантьяго, 9 августа. Президент Чили Себастьян Пиньера провел траурную церемонию в память о жертвах пандемии COVID-19 недалеко от официальной резиденции «Ла Монеда». Об этом сообщается на странице правительства в Twitter.

На мероприятии присутствовали родственники скончавшихся от коронавируса, медицинские работники, а также министр здравоохранения Энрике Парис и его заместитель Паула Даса. Траурная церемония была организована президентом Пиньерой и его супругой Сесилией Морель.

«Дорогие родственники людей, погибших из-за пандемии коронавируса, мы знаем, что ничто в этом мире не может исправить, послужить утешением или компенсировать потерю близких», — начал президент Чили.

Глава государства заявил, что «в память и в честь скончавшихся от COVID-19 мы объявили национальный траур 9 и 10 августа».

В ходе мероприятия зажгли 460 огней в честь 36 тысяч жертв, лишившихся жизни из-за коронавируса. Также власти объявили минуту молчания.
По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки 854 человека заразились COVID-19, умерли 65 больных. С начала пандемии было зарегистрировано более 1,6 млн случаев инфицирования и 36 тысяч летальных исходов.

В конце июня власти Чили объявили режим чрезвычайного положения из-за обнаружения индийского штамма коронавируса. Несмотря на вакцинацию 80% населения, в Чили до сих пор сохраняются относительно высокие показатели заражения и смертности.

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чили траурная церемония covid-19
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